Политехники стали народными избранниками

С 6 по 8 сентября в России проходил Единый день голосования — избирательные кампании различного уровня, включая довыборы в Государственную думу, выборы 25 глав субъектов федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти и выборы на муниципальном уровне. Не остался в стороне и Санкт-Петербург. В нашем городе в эти дни проходили выборы губернатора и депутатов муниципальных советов.

90 % проголосовавших избирателей Муниципального округа Академическое отдали свои голоса за 20 депутатов седьмого созыва, среди которых были и политехники. Это советник при ректорате Владимир Глухов и директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Дмитрий Мохоров.

Муниципальная власть — это власть самая близкая к населению, потому что решает непосредственные вопросы каждого жителя округа. Россия начинается с твоего дома, улицы, муниципалитета и доверие граждан — это большая ответственность , — рассказал Владимир Глухов.

13 сентября состоялось первое заседание Муниципального Совета, на котором объявили решение об определении результатов выборов депутатов. Народным избранникам вручили служебные удостоверения.

Сегодняшние муниципальные выборы как никогда отличались представительностью кандидатов. И граждане отдали свой голос исключительно за тех, кто не только уже состоялся в профессии, но и вносит реальный вклад в развитие округа, города, страны , — отметил Дмитрий Мохоров.

В Санкт-Петербурге 111 внутригородских муниципальных образований, среди них одним из самых больших по количеству населения является МО Академическое. Оно насчитывает 104 000 человек.

Муниципальный Совет является постоянно действующим представительным органом местного самоуправления. Он состоит из 20 депутатов, которые избираются по четырём многомандатным округам, образуемым на территории муниципального образования. Срок полномочий — пять лет.

На территории МО Академическое располагается Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. На протяжении всей истории МО Академическое Политех активно взаимодействует и сотрудничает с муниципалитетом в сфере образования, науки и культуры.

