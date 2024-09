Определен победитель торгов на право комплексного развития участка в Коптеве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Реорганизацией участка площадью 2,1 гектара на севере столицы по программе комплексного развития территорий займется компания из Чеченской Республики. Она получила право редевелопмента площадки по итогам аукциона. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В торгах на право реорганизации территории в Коптеве участвовали четыре компании из Москвы, Перми, Оренбурга и Чеченской Республики. Победителем стала компания «Гео-Инвест». Девелопер сможет построить на участке современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в проект оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 264 миллиона рублей. По итогам реорганизации площадки создадут более 700 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

В ходе торгов итоговая цена договора выросла в 4,3 раза.

Участок обладает хорошей транспортной доступностью: он расположен вблизи платформы Лихоборы Московского центрального кольца и вплотную примыкает к проезду Черепановых. Рядом находится Московский скоростной диаметр.

«По проекту инвестору предстоит возвести на участке культурно-досуговые учреждения, кафе, рестораны и магазины — всего 26,1 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Помимо строительства новых зданий планируется сохранение текущих объектов, включая каток», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, проекты по программе комплексного развития территорий очень популярны среди инвесторов, конкуренция на подобных аукционах составляет в среднем четыре участника на лот. Для допуска к торгам предпринимателям необходимо подтвердить аналогичный опыт и финансовую стабильность. Победу одерживает претендент, предложивший наибольшую стоимость.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

https://www.mos.ru/news/item/144119073/

