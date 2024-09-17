На проспекте Буденного появится дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Соколиная Гора построят дом по программе реновации. Здание появится по адресу: проспект Буденного, земельный участок № 47а. Градостроительный план этого участка площадью 0,37 гектара выпустил столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель ведомства.

«Новостройка предельной площадью 24 тысячи квадратных метров появится на востоке столицы недалеко от станции Шоссе Энтузиастов Московского центрального кольца», — отметила Юлиана Княжевская.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке. Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние несколько лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

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https://www.mos.ru/news/item/144083073/

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