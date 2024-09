Начались работы по реабилитации Ивановских прудов на востоке Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реабилитации Ивановских прудов на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время водоемы, расположенные внутри сложившейся жилой застройки, находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория обильно зарастает водной растительностью, на всем протяжении береговой полосы наблюдается эрозия и высыпание грунта. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов. Работы планируем завершить до конца этого года», — отметил Петр Бирюков.

Водоемы общей площадью 1,3 гектара очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и обустроят зоны биоплато. Специалисты удалят более шести тысяч кубометров иловых отложений, благодаря чему увеличится средняя глубина пруда. Затем сформируют ложе водоема путем отсыпки песка, после чего проведут ремонт береговой полосы протяженностью более 600 метров. Откосы берегов укрепят щебнем, а ряжевые стенки видовых площадок восстановят, используя материалы из дерева. На нижнем пруду установят две дополнительные площадки для рыбаков.

На завершающем этапе создадут четыре зоны биоплато общей площадью свыше 800 квадратных метров, где высадят более 11 тысяч водных растений.

В Москве регулярно проводят обследования городских водоемов, а в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Их список формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в столице очистят и благоустроят свыше 20 прудов.

