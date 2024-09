Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В культурном центре «Загорье» состоится творческая встреча с поэтессой, членом Союза писателей Москвы, руководителем студии академического вокала «Орфей» Надеждой Селионовой. На мероприятии, приуроченном к Международному дню музыки, участники услышат стихотворения, поэмы, романсы и песни в авторском исполнении, а также зададут интересующие их вопросы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/afisha/event/317161257/

MIL OSI