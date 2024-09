Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство внесло изменения в перечень случаев, при которых для строительства и реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории (ДПТ). Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, согласно новым правилам разработка ДПТ не потребуется для коммуникационных коллекторов – подземных сооружений для размещения и обслуживания инженерных сетей и кабелей различного назначения.

«Принятое постановление приведёт к сокращению сроков проектирования и строительства коммуникационных коллекторов. Это в свою очередь позволит существенно сократить общие сроки ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, которые теперь будут оперативно обеспечены коммунальной инфраструктурой», – сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Кроме того, постановление упрощает проектирование и строительство некоторых линейных объектов в границах промышленной площадки. Среди них воздуховоды аспирационных систем, водопроводы и водоводы, шлампроводы, железнодорожные пути необщего пользования, которые не являются технически сложными и уникальными объектами.

Указанные изменения позволят сократить издержки и затраты бизнеса за счёт исключения процедуры по подготовке, утверждению и внесению изменений в документацию по планировке территории, добавил Марат Хуснуллин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52725/

MIL OSI