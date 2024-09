Исследователи ВШЭ разработают биржевую систему БРИКС совместно с китайскими экспертами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Международный центр конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ и Центр конкурентной политики и экспертизы Государственного управления по регулированию рынка Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны, в частности, договорились о разработке предложений по развитию биржевой торговли товарами и сырьем между Россией, Китаем и странами БРИКС. «Это первое соглашение подобного рода между исследовательскими центрами России и Китая, направленное на развитие конкуренции и углубление сотрудничества по антимонопольной линии между академическими сообществами наших стран», — говорит Алексей Иванов, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ (Центр БРИКС). Он напомнил, что в 2022 году в пакете документов, принятых в рамках визита президента Владимира Путина в Китай, было подписано соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере антимонопольного права и конкурентной политики. «Символично, что спустя два года, в ходе председательства России в БРИКС, мы смогли заключить меморандум об экспертном сотрудничестве по защите конкуренции с ведущим антимонопольным центром Китая», — отмечает Алексей Иванов. К разработке концепции биржевой торговли БРИКС также присоединятся эксперты Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, с которым в августе этого года Вышка заключила соглашение о сотрудничестве. В России Центр БРИКС уже работает над концепцией международной биржи БРИКС совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей.

В рамках соглашения с китайскими партнерами планируется также реализовывать совместные научно-практические программы и проводить совместные исследования по регулированию конкуренции на социально значимых рынках: цифровая экономика, фармацевтические, автомобильные и глобальные продовольственные рынки, рассмотрение и регулирование сделок экономической концентрации. По мнению Алексея Иванова, большой потенциал видится в развитии российско-китайской биржевой торговли товарами и сырьем. «Торговля товарами первой необходимости между Россией и Китаем на протяжении веков имела важнейшее значение. Так, в XIX веке российские поставки чая из Китая велись сухопутным путем из Центрального Китая через северо-восточную часть России, а современный китайский Ухань был точкой начала Великого чайного пути. Благодаря взаимовыгодному заключению Кяхтинского договора в центре Китая строились российские чайные фабрики, появлялись российские поселения, — рассказывает он. — Это исторически сложившееся сотрудничество может быть возобновлено и усилено, если предприниматели России и Китая будут работать напрямую, через современные биржевые механизмы, которые позволят не только налаживать прямые долгосрочные связи, но и снизить цены на товары для конечных потребителей, так как исключат использование посреднических схем. Наша задача — разработка системы организационно-правовых и экономических мер и анализ необходимых условий для создания биржевых площадок и развития биржевой торговли, в том числе в формате БРИКС».

