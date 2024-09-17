Исследователи ВШЭ разработают биржевую систему БРИКС совместно с китайскими экспертами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Международный центр конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ и Центр конкурентной политики и экспертизы Государственного управления по регулированию рынка Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны, в частности, договорились о разработке предложений по развитию биржевой торговли товарами и сырьем между Россией, Китаем и странами БРИКС.

«Это первое соглашение подобного рода между исследовательскими центрами России и Китая, направленное на развитие конкуренции и углубление сотрудничества по антимонопольной линии между академическими сообществами наших стран», — говорит Алексей Иванов, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ (Центр БРИКС).

Он напомнил, что в 2022 году в пакете документов, принятых в рамках визита президента Владимира Путина в Китай, было подписано соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере антимонопольного права и конкурентной политики. «Символично, что спустя два года, в ходе председательства России в БРИКС, мы смогли заключить меморандум об экспертном сотрудничестве по защите конкуренции с ведущим антимонопольным центром Китая», — отмечает Алексей Иванов.

К разработке концепции биржевой торговли БРИКС также присоединятся эксперты Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, с которым в августе этого года Вышка заключила соглашение о сотрудничестве. В России Центр БРИКС уже работает над концепцией международной биржи БРИКС совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей.