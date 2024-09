Инвесторы передадут городу четыре объекта образования в ТиНАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвесторы построят и передадут городу по договорам участия два детских сада и два образовательных комплекса в ТиНАО. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Девелоперы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры столицы. Они возводят необходимые москвичам объекты образования вместе с жилыми домами, заключая с городом соответствующие договоры. Так, во втором квартале 2024 года Департамент согласовал строительство в ТиНАО двух образовательных комплексов почти для 2,2 тысячи учащихся и воспитанников, а также двух детских садов, суммарно рассчитанных на 550 мест», — рассказал Максим Гаман.

Девелоперы, которые строят жилье, заключают с городом договоры участия, предполагающие развитие и благоустройство территорий. Этот новый механизм для застройщиков Сергей Собянин ввел в 2021 году. Они создают объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а затем передают их городу.

В рамках договоров участия застройщики могут передать только объекты, соответствующие столичным требованиям. За их соблюдением следят профильные ведомства на каждом этапе реализации — от проектирования до приемки городом по итогам строительства. Только после согласования с ними столичный Департамент городского имущества принимает объект в собственность.

По утвержденному договору участия в районе Внуково (вблизи деревни Большое Свинорье) инвестор возведет образовательный комплекс на 1275 школьных и 350 дошкольных мест, а также детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников.

Кроме того, в районе Филимонковский (деревня Староселье) появится детский сад, рассчитанный на 300 детей. В районе Коммунарка (около деревни Дудкино) планируется возвести образовательный комплекс на 550 мест.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин сообщил, что все вводимые в эксплуатацию здания полностью соответствуют столичным стандартам качества и оснащения, применяемым к образовательным учреждениям. Предметно-пространственная среда новых школ и детских садов организована таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого воспитанника с учетом его возраста, интересов, уровня активности, способностей и увлечений. «С 2012 года на территории ТиНАО спроектировали, построили и ввели порядка 150 школ и детских садов», — отметил Владимир Жидкин.

https://www.mos.ru/news/item/144101073/

