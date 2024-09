Дмитрий Чернышенко: Чемпионат высоких технологий собрал более 3 тысяч участников из 80 российских регионов и 16 зарубежных стран

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Великом Новгороде состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата высоких технологий. В соревнованиях принимают участие 137 конкурсантов, в том числе из зарубежных стран.

Обращение к участникам Чемпионата высоких технологий направил Президент России Владимир Путин. Его слова озвучил Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Ваш турнир – важный, востребованный проект. Он объединяет одарённую молодёжь, привлекает её к решению серьёзных технических, инженерных задач, открывает широкое поле возможностей для применения талантов и творческих сил. Способствует популяризации профессий, которые связаны с высокими технологиями и особо востребованы сегодня, когда Россия укрепляет свой производственный и кадровый суверенитет», – отметил глава государства в приветственном слове.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко обратил внимание, что столицей финала Чемпионата высоких технологий уже во второй раз стал Великий Новгород.

«Мероприятие собрало более 3 тысяч участников из 80 российских регионов и 16 зарубежных стран. Партнёрами мероприятия стали 20 ведущих компаний. Чемпионат высоких технологий – важная часть Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству, старт которому дал Президент Владимир Путин. В условиях новых вызовов есть задача – внедрять собственные прорывные технологии и разработки во всех сферах. Для этого в рамках федерального проекта “Профессионалитет„ мы готовим квалифицированные кадры. Решения и проекты, предложенные участниками чемпионата, также работают на достижение технологического лидерства нашей страны – национальной цели, поставленной главой государства. Этот чемпионат стал для участников возможностью посоревноваться в компетенциях в сфере инновационных технологий, а для потенциальных работодателей – шансом найти перспективных молодых специалистов. Уверен, Чемпионат высоких технологий и дальше будет важной площадкой для развития отечественных цифровых решений», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Глава Минпросвещения добавил, что удалось сделать чемпионат, ориентированный на российскую экономику, на перспективные направления подготовки кадров. Он отметил, что новые востребованные профили внедряются в образовательные программы колледжей. Как сообщил Сергей Кравцов, конкурс в колледжи на некоторые специальности составляет 20–30 человек на место, а по завершении обучения ребята чаще успешно трудоустраиваются. Об этом говорит статистика: количество ребят, которые после колледжа продолжают обучение в вузе и не вышли на рынок труда, снизилось с 12 до 6,8%.

«Сегодня стартует второй международный Чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде. Хочу поблагодарить Андрея Сергеевича Никитина и его команду за организацию данного мероприятия. На чемпионате собрались участники из 80 субъектов Российской Федерации, в том числе из новых регионов, а также из 16 стран. Чемпионат – это уникальная площадка, где ребята могут попробовать себя в новых направлениях, которые востребованы нашей экономикой. На вас, дорогие участники, сегодня смотрит вся страна. Я хочу вам пожелать удачи, успехов и отдельно поблагодарить ваших наставников – преподавателей и родителей, благодаря которым в том числе вы достигли таких высот. Конечно, всем желаю победить, но уже очень важно, что вы дошли до финала. Для каждого из вас это серьёзное достижение», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов на церемонии открытия чемпионата.

Сергей Кравцов отметил, что по четвергам во всех школах с 6-го по 11-й класс проводятся внеурочные занятия «Россия – мои горизонты». На них школьникам рассказывают о возможностях, которые созданы в России, о перспективных направлениях. Министр просвещения информировал, что новые направления, которые представлены на чемпионате, также будут отражены в программе курса.

Губернатор Андрей Никитин отметил, что на Новгородской земле – истоки российского образования, науки и новых технологий.

«Здесь, на самой древней площади Руси, рядом со Святой Софией, когда‑то начиналась дорога в будущее нашей великой страны. Сегодня по этой дороге идете вы – студенты, школьники – те, кто сегодня думает о современных технологиях, те, кто будет эти технологии воплощать в жизнь в XXI веке, те, кто будет делать нашу страну великой, так же как наши предки, которые изображены на памятнике “Тысячелетие России„. Я, конечно, всем вам желаю победы, прежде всего победы над собой, возможности сделать больше и лучше, чем то, что вам кажется пределом», – отметил Андрей Никитин.

В день открытия чемпионата Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетили пространства, где пройдут соревнования чемпионата. Они осмотрели площадки таких компетенций, как «Цифровые возможности для бизнеса», «Синтез компактных моделей, электронных компонентов и систем», «Монтаж и обслуживание промышленных роботов», «Агроботы (агророботы)», «Диспетчеризация технологических процессов», «Системы умного дома» и другие.

Студенты колледжей и техникумов, а также старшеклассники и молодые специалисты продемонстрируют свои профессиональные навыки и умения по 12 инновационным компетенциям.

Чемпионат высоких технологий организован Министерством просвещения, он пройдёт до 21 сентября. Федеральным оператором определён Институт развития профессионального образования. Основные мероприятия состоятся на площадке инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай».

Помимо соревновательной части, в рамках финала чемпионата предусмотрена масштабная деловая программа с участием представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, образовательных организаций и дружественных стран. Запланировано более 30 мероприятий, в которых примут участие более тысячи человек. Ведущие эксперты, представители высокотехнологичных компаний и госкорпораций обсудят внедрение современных технологий, квалификацию и подготовку будущих специалистов в таких перспективных отраслях, как ИИ, робототехника, БПЛА, нейросети и нейротехнологии.

Отдельное внимание будет уделено и профориентации. Школьники примут участие в профессиональных пробах, узнают о возможностях прохождения стажировок на базе предприятий-партнёров.

Зрители смогут посетить выставочную зону – увидеть практические мастер-классы по управлению инновационными технологиями, а также познакомиться с кадровыми запросами в сфере высоких технологий.

В финале Чемпионата высоких технологий примут участие более 3 тысяч человек. В их числе конкурсанты, эксперты, участники деловой, выставочной и профориентационной программ.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей. Оно включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Федеральным оператором Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству определён Институт развития профессионального образования.

В 2024 году в мероприятиях Чемпионатного движения приняли участие более 500 тысяч человек, из них около 130 тысяч – конкурсанты из 89 регионов России.

