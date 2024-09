Дмитрий Чернышенко: Представители 36 стран приняли участие в учредительной конференции Международного движения по финансовой безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News

На площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в Москве состоялась учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности. Председателем президиума движения избран Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, его заместителем – директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Сегодня мы совместно с Росфинмониторингом дали старт новому движению, которое свободно от политических барьеров и ограничений. Его главная цель – объединить молодёжь разных стран для успешного решения вопросов в сфере финансовой безопасности. Мы очень рады, что сегодня в учредительной конференции движения приняли участие представители 36 стран. Уверен, с каждым годом к проекту будут присоединяться всё новые государства и в конечном итоге наши ценности будет разделять бо́льшая часть мирового сообщества», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что идею о создании Международного движения по финансовой безопасности высказал студент факультета юриспруденции Федерального университета Рио‑де-Жанейро (Бразилия) Аугусто Леммерц в ходе встречи Президента России Владимира Путина с финалистами III Международной олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года. Глава государства назвал предложение «инициативой Аугусто».

Дмитрий Чернышенко также подчеркнул, что движение призвано стать «кузницей кадров» для национальных «антиотмывочных» систем. Школьникам оно поможет выбрать востребованную профессию, студентам – построить карьеру, молодым учёным – участвовать в научных конкурсах и мероприятиях, сотрудникам органов финбезопасности – проходить профессиональную переподготовку.

Юрий Чиханчин отметил роль финансов в жизни общества и сопряжённые с этим риски, в том числе проблему вовлечения молодёжи в криминальные схемы: «Финансы лежат в основе жизни человека, общества, государства и мира. Но у финансов есть и обратная сторона: определённая категория людей предпринимает шаги и достигает результатов, присваивая чужие денежные средства. К сожалению, в последнее время в преступные схемы активно вовлекается молодёжь – школьники 14–17 лет, студенты, которые не искушены во всех жизненных вопросах, не понимают меры ответственности. Вот поэтому было принято решение о создании международного движения. Для того чтобы мы сами, наши близкие, родные, друзья, те, кто рядом с нами, понимали, насколько финансы важны, насколько они реально влияют на жизнь и что нельзя допустить преступников к этим денежным средствам».

В мероприятии очно и в режиме видеоконференции приняли участие представители 36 стран из 55 вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

На конференции от лица студенческого сообщества выступили: аспирант Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Валентин Романовский из Республики Беларусь, аспирант РУДН имени Патриса Лумумбы Ян Цзинин из КНР, аспирант Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Нгетобай Массенгар Ронгар из Республики Чад.

Принята декларация участников учредительной конференции, в которой молодыми людьми отмечена необходимость международного сотрудничества и общих подходов к укреплению финансовой безопасности личности и общества.

Технологической платформой движения станет международная социально-образовательная платформа «Содружество», о работе которой рассказал сотрудник ПАО «Промсвязьбанк», дважды призёр и победитель Международной олимпиады по финансовой безопасности (2023 г.) Александр Ященко.

На мероприятии объявлен старт голосованию за символ – талисман Международного движения по финансовой безопасности. За право олицетворять движение поборются енот Фини, сова Софи, жар-птица Власта, медведь Потап и дельфин Орион. Итоги голосования будут подведены на финальной неделе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдёт с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус».

