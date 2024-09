Дмитрий Чернышенко представил Григория Гурова коллективу Росмолодёжи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл встречу с коллективом Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Вице-премьер представил команде ведомства нового руководителя Григория Гурова.

Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что Григорий Гуров, имея богатый опыт работы в сфере молодёжной политики, успешно продолжит деятельность Росмолодёжи, направленную на реализацию важнейших задач, поставленных Президентом России.

«Росмолодёжь будет осуществлять руководство нацпроектом “Молодёжь и дети„ и обеспечивать координацию всех профильных ведомств и регионов. Это подчёркивает важность того, чем занимается Федеральное агентство по делам молодёжи, и его сквозную функцию, которая объединяет все направления образования и подготовки специалистов. Усилия команды будут сосредоточены на этом. Нет никаких сомнений, что мы вместе справимся», – сказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил команду Росмолодёжи за работу над Стратегией реализации молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года, ключевым инструментом которой выступит профильный нацпроект, который дополнил линейку приоритетных проектов национального развития по инициативе Президента России. Как он подчеркнул, реализация нацпроекта «Молодёжь и дети» – безусловный приоритет на ближайшее время.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров в свою очередь отметил ряд ценных результатов, которые были достигнуты в сфере молодёжной политики за несколько прошедших лет.

«Работа с молодёжью уже перешла на новый этап. В то время, когда мы стоим на пороге запуска профильного нацпроекта “Молодёжь и дети„, это обновлённое качество нам важно сохранить, закрепить. Для Росмолодёжи это большой вызов, большая ответственность – статус администратора национального проекта. Уверен, все задачи, которые перед нами поставлены, мы как выполняли, так и продолжим выполнять», – отметил Григорий Гуров.

Кроме этого, перед коллективом Росмолодёжи выступил новый руководитель Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов – ветеран СВО и Герой России.

«Вместе с большой и дружной командой “Движения первых„ будем в тесном взаимодействии с Росмолодёжью закреплять и развивать единое воспитательное пространство. С Григорием Александровичем Гуровым мы будем работать в тесной связке, реализуя важные инициативы и проекты. Это поможет продолжить работу движения эффективно и бесперебойно. Перед нами стоят общие вызовы и задачи по формированию новых возможностей для детей и подростков со всей России. Вы знаете, я воспитываю двух дочек, а теперь у меня более 7 миллионов детей», – подчеркнул новый председатель РДДМ.

Также Дмитрий Чернышенко и Григорий Гуров обсудили планы углубления взаимодействия Росмолодёжи с «Движением первых», взаимодополнение их инструментов и поиск наиболее актуальных форматов, таких как «Зарница», для интеграции в систему патриотического воспитания. Особое внимание будет уделено налаживанию взаимодействия с регионами и реализации Стратегии молодёжной политики в России на период до 2030 года.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в соответствии с основополагающими документами для сферы – указом Президента России о защите традиционных духовных ценностей, принятой стратегией, а также профильным нацпроектом, который вскоре будет запущен, – ключевой целью для Росмолодёжи было и остаётся «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».

Завершая встречу, вице-премьер выразил уверенность в успешной реализации планов Росмолодёжи под руководством Григория Гурова.

Напомним, распоряжением Правительства 14 сентября 2024 года новым руководителем Федерального агентства по делам молодёжи был назначен Григорий Гуров. Ранее он занимал пост председателя правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

