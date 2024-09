Горожан приглашают на показ документального фильма «Москва. Южный порт»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Южному речному порту 15 сентября исполнилось 85 лет. Специально к этой дате Музей транспорта Москвы выпустил пятисерийный документальный фильм «Москва. Южный порт». Увидеть его целиком можно будет 21 сентября с 13:00 до 14:00 в медиазале Южного речного вокзала. Для участия требуется предварительная регистрация.

Используя классические принципы построения музейной экспозиции, в пяти сериях создатели фильма рассказывают о событиях, связанных с освоением реки, а также о развитии гавани с конца XIX века по настоящее время.

«Южный речной порт — некогда крупнейший транспортный хаб в Москве, где сходились водные, автомобильные и железнодорожные пути. Его история тесно связана с развитием Москвы и потребностями города. Чтобы сохранить память о порте и воспоминания людей, которые здесь работали, Музей транспорта Москвы выпустил документальный фильм “Москва. Южный порт”. Его можно посмотреть бесплатно на сайте музея. Также увидеть картину на большом экране можно будет 21 сентября на Южном речном вокзале», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

При создании фильма использовали много редких архивных материалов, в том числе кадры исторической видеохроники с оригинальным звучанием. Это позволило передать атмосферу ушедших времен и органично вплести в картину съемки нынешнего порта. Для одного из эпизодов с помощью нейросетей воссоздали голос легендарного директора порта Бориса Марисова. Часть съемок провели в Российской государственной библиотеке, в фондах которой сохранилось немало материалов, позволивших восстановить пробелы в истории порта.

Лента оформлена как музейное расследование, которое ведут руководитель научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы Никита Голованов и генеральный директор Южного речного порта Валерий Арестов. Их поиски дополняют рассказы очевидцев-портовиков — людей, работавших в порту в разное время. Самому старшему из них недавно исполнилось 92 года.

«В годы Великой Отечественной войны через причалы Южного речного порта проходила эвакуация населения, оборудования заводов и музейных ценностей, а также снабжение Москвы дровами и продовольствием. Позднее порт отметился во многих инфраструктурных проектах, которые служат городу и москвичам до сих пор. Южный речной порт участвовал в прокладке нового русла Москвы-реки у Нагатинской поймы и строительстве одноименного метромоста, в подготовке территорий для возведения жилых районов в Нагатине и Марьине. В совсем недавнем прошлом через причалы порта в Москву доставили тоннелепроходческие щиты для Лефортовского тоннеля и Большой кольцевой линии Московского метрополитена», — добавила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

В картине затронули и тему будущего развития района. Речные порты закрывают во многих городах мира, чтобы сделать набережные более доступными и благоустроенными. Обновление бывшего речного порта в Москве позволит создать кварталы нового формата с жилыми домами, деловыми зданиями, социальными и культурно-досуговыми объектами и зелеными территориями.

В новом районе планируют сохранить историческую память о порте. Так, появится музей под открытым небом, главным объектом которого станет портовый кран высотой 49 метров. Он будет виден с побережья и с палуб прогулочных и туристических теплоходов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144074073/

MIL OSI