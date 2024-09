В столице созданы Департамент гражданского строительства и Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Принято решение о реорганизации Департамента строительства города Москвы и выделении из него Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, а также о переименовании Департамента строительства города Москвы в Департамент гражданского строительства города Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

«Мы усиливаем контроль за такими ключевыми направлениями развития города, как строительство социальных и инфраструктурных объектов. Так, с 2011 года в Москве построили 1080 социальных объектов. До конца года планируется достроить еще порядка 40. Среди них пятый флагманский центр на территории больницы имени В.М. Буянова. В 2025 году завершится строительство детской городской больницы святого Владимира и нового комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 в “Сколкове”. Большое внимание уделяется и строительству новых линий и станций метро, а также дорог. С 2011 года сеть метрополитена выросла в 1,8 раза. За это время завершено строительство и реконструкция почти 250 километров линий и 119 станций метро. В планах на 2025–2029 годы — построить еще более 70 километров линий и 30 станций. Помимо этого, в 2011–2024 годах в столице построили около 1400 километров дорог — это почти четверть существующей улично-дорожной сети. В этом году в городе появится еще более 80 километров дорожного полотна. Новое распределение полномочий в структуре комплекса позволит нам повысить контроль за реализацией важных и востребованных жителями Москвы проектов», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Столица активно работает над реализацией крупных социальных и транспортных проектов. Так, в начале сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новый кампус Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Проект был реализован по поручению Президента России. В рекордные сроки было построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Ввели пять зданий центрального кластера, а также построили «Квантум-парк» — один из самых больших и оснащенных объектов кампуса. Кроме того, в начале сентября открылась первая в Московском метрополитене отапливаемая наземная станция «Потапово», которая стала конечной Сокольнической линии. А в День города, 7 сентября, в Москве появилась 16-я линия метро — Троицкая. В состав первого участка вошли станции «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».

В соответствии с постановлением Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы станет правопреемником Департамента строительства города Москвы по правам и обязанностям в сфере строительства объектов дорожно-мостового строительства, метрополитена, железнодорожного, наземного городского пассажирского транспорта, транспортно-пересадочных узлов, инженерно-коммунальной инфраструктуры, координации деятельности участников процесса обращения с отходами строительства и сноса. Его возглавит Василий Десятков, ранее занимавший должность директора государственного казенного учреждения города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства». С 2021 по 2024 год Василий Десятков был заместителем Министра транспорта Российской Федерации.

Департамент гражданского строительства будет заниматься строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, проектирование, возведение и обновление которых осуществляется за счет средств бюджета города. Речь идет об объектах, которые затрагивают городские программы. Среди них «Развитие образования города Москвы», «Развитие здравоохранения города Москвы», «Социальная поддержка жителей города Москвы», «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия», «Градостроительная политика» и «Безопасный город». Руководителем Департамента гражданского строительства назначен Рафик Загрутдинов, с января 2020 года возглавлявший столичный Департамент строительства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144114073/

MIL OSI