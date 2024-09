В ГУУ дали старт новому сезону программы «Обучение служением»

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 сентября в Центре информационных технологий Государственного университета управления был дан старт нового сезона федеральной программы «Обучение служением», которая позволяет студентам реализовывать реальные проекты по запросу социальных партнеров университета.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор ГУУ Владимир Строев.

«Год назад ГУУ стал одним из первых университетов, запустивших образовательный модуль «Обучение служением». И это не случайно. Напомню, что один из идеологов программы – наш выпускник, председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артем Метелев. Он является ярким примером того, как молодой человек, имея качественное университетское образование и готовность действовать, за небольшой период времени может достигнуть определенных вершин. Призываю и вас проявлять активность, участвовать в программе и реализовывать свой потенциал!», — сказал Владимир Витальевич.

Проректор ГУУ Павел Павловский рассказал об успешных кейсах и достижениях за год реализации программы «Обучение служением».

«За этот год студенты ГУУ успешно реализовали 25 проектов для 11 социальных партнеров как регионального, так и федерального масштаба. В организованных мероприятиях приняли участие тысячи людей и был получен значительный отклик от аудитории. Предлагаю новым участникам присоединяться к проекту и вместе делать этот мир лучше», — заключил Павел Владимирович.

О том, как присоединиться проекту, какие есть запросы на этот год и что предстоит делать, рассказала один из кураторов программы Вероника Баландина.

Напомним, что Государственный университет управления входит в число 20 пилотных вузов Москвы, которые реализуют программу «Обучение служением» с сентября 2023 года.

