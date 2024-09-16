LADA Sport ROSNEFT одержала победу на этапе кольцевых гонок в Москве

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Команда LADA Sport ROSNEFT успешно выступила на столичном этапе Российской серии кольцевых гонок, который в минувшие выходные прошел на трассе Moscow Raceway. Пилоты заняли два призовых места, а также завоевали командный кубок.

В классе «Супер-продакшн» Кирилл Ладыгин стал лучшим в квалификации и в субботней гонке. В самом мощном классе «Туринг» Иван Чубаров принес команде серебряную медаль. По итогам столичного этапа РСКГ команда LADA Sport ROSNEFT укрепила лидерство в командном зачете. Поддержать гонщиков приехали активисты «Движения первых» и чемпион мира по самбо Никита Клецков.

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT и активно участвует в развитии российского автоспорта. Благодаря сотрудничеству с Компанией команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны автомобилистам на АЗС «Роснефть».

Финальный этап Российской серии кольцевых гонок состоится 4-5 октября на трассе «Крепость Грозная» в Чеченской республике.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

16 августа 2024 г.

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