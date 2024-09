16.09.2024 Wojsko Polskie kontynuuje wsparcie ludności dotkniętej skutkami klęski żywiołowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wojsko Polskie kontynuuje wsparcie ludności dotkniętej skutkami klęski żywiołowej16.09.2024

– Linie wysiłku, o których mówiliśmy to przede wszystkim bezpieczeństwo, ochrona życia i zdrowia. Ale także ewakuacja również placówek medycznych, tak jak to miało miejsce w Nysie drogą powietrzną. Również pływające transportery samobieżne są w użyciu. Druga rzecz – udrożnienie, mobilność i możliwość dotarcia. Trzecia rzecz – wsparcie w działaniach związanych z umacnianiem wałów. Tutaj apel do samorządowców. Jeżeli są jakiekolwiek wnioski o zwiększenie liczby żołnierzy, strażaków, kogokolwiek do układania worków, potrzebujemy tylko sygnału. W odwodzie są kolejne jednostki. Skierowaliśmy nie tylko Wojska Obrony Terytorialnej, ale również 6 Brygadę Powietrznodesantową, 11 Dywizję Kawalerii Pancernej. Żołnierze tych jednostek są już na Opolszczyźnie. Te wnioski są natychmiast spełniane, tylko muszą dotrzeć do nas za pośrednictwem wojewodów. Jesteśmy przygotowani. 4600 żołnierzy już jest zaangażowanych, ale są też żołnierze w odwodzie. W ciągu 6-12 godzin jesteśmy w stanie dotrzeć z kolejnymi tysiącami żołnierzy, którzy będą potrzebni – powiedział wicepremier W. Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

W poniedziałek, 16 września we Wrocławiu szef MON uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Podczas posiedzenia podsumowano m.in. działania wojska i wszystkich innych służb.

– Uruchamiamy również dostawy wody i żywności, nie tylko łodziami, nie tylko pojazdami lub innym sprzętem, ale również śmigłowce Black Hawk będą przygotowane do nocnych lotów i do dostarczania żywności. Mówię tutaj szczególnie o miejscowościach zlokalizowanych w okolicach Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego, gdzie naprawdę ta sytuacja wymaga pełnego zaangażowania wszystkich służb i takiej współpracy jak teraz została ona

– mówił podczas posiedzenia szef MON.

Wicepremier zaapelował o stosowanie się do poleceń służb w rejonie zagrożenia powodziowego.

– Proszę jeszcze raz, myślę w imieniu na wszystkich o podporządkowywanie się wnioskom, które składają służby, które składa Wojsko Polskie, Policja czy Straż Pożarna. Które są kierowane do osób wymagających ewakuacji. Para bromear sprawa zdrowia i życia. (…) Wiele osób nie chce się ewakuować z powodu obawy przed szabrownikami, przed tymi którzy dopuszczają się tak ohydnych czynów. Uruchomiona została również Żandarmeria Wojskowa w celu współpracy z Policją do ochrony tych terenów. To będzie bardzo surowo egzekwowane i karane

– ministro powiedział.

Szef MON zdementował również pojawiąjące się w przestrzeni informacyjnej doniesienia o rzekomym wysadzaniu wałów przeciwpowodziowych przez wojsko.

– Dezinformacja – z tym mamy coraz więcej niestety do czynienia. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na wszystkie zbiórki, które pojawiają się w internanecie. Na informacje dotyczących zagrożenia stanów alarmowych. Proszę korzystać tylko z informacji rządowych, agencji rządowych, instytucji wojewódzkich, które są pewne, a nie ze źródeł, które nie są potwierdzone. Nie wykluczamy również działalności związanej z wojną hybrydową, która mogła wejść w tym momentcie już w ten obszar i nasi adwersarze mogą już to wykorzystywać i siać dezinformację. Jedna z takich bardzo niebezpiecznych dezinformacji jest informacja o wysadzaniu wałów, choćby w okolicach Nysy. Nie ma żadnych działań prowadzonych przez saperów i nie ma żadnych planów wysadzania wałów. Jeżeli por coś takiego było a wojsko będzie komunikować takie rzeczy

– zaznaczył.

