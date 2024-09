16.09.2024 Wojsko aktywnie walczy z powodzią i wspiera potrzebujących

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Od piątku, 13 września, wydzielone pododdziały Wojska Polskiego, w tym żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych, wraz ze sprzętem, uczestniczą w akcjach przeciwpowodziowych w południowo-zachodniej Polsce.

Na podstawie oceny sytuacji oraz wniosków wojewodów, przesłanych do Ministerstwa Obrony Narodowej, utworzone zostały cztery zgrupowania zadaniowe, do wsparcia służb na terenach najbardziej zagrożonych dla ludzi i mienia. Wojsko Polskie obecne jest w województwach – opolskim, dolnośląskim i śląskim, a w gotowości pozostaje w podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.

Do dyspozycji sztabów kryzysowych oddelegowanych zostało już 4,6 tys. żołnierzy i specjalistyczny sprzęt. W pełnej gotowości pozostają kolejne jednostki, m.in. brygady OT: Lubelska, Podkarpacka, Przemyska, Nadbużańska i Świętokrzyska. Ich pododdziały będą uruchamiane wraz z przesuwaniem się fali powodziowej na północ.

W wojskach operacyjnych utworzono osiem zespołów inżynieryjnych do wsparcia wojskowych zgrupowań zadaniowych organizowanych przez WOT. Każdy wyposażony jest w Pływające Transportery Samobieżne PTS, łodzie saperskie oraz inny sprzęt do wsparcia działań (pompy, piły, agregaty prądotwórcze).

Wydzielono 17 śmigłowców, w tym 3 Black Hawk z Wojsk Specjalnych, dodatkowo 4 w systemie poszukiwawczo–ratowniczym SAR. Ponadto Sztab Generalny czeskich sił zbrojnych wyraził zgodę na wykorzystanie trzech ich śmigłowców Mi-17 stacjonujących w Polsce.

Dodatkowo do wsparcia działań na zagrożonych terenach wydzielono żołnierzy z 6. Brygady Powietrznodesantowej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i 11. Dywizji Kawalerii Pancernej.

W Wojskach Obrony Terytorialnej zorganizowano 4 wojskowe zgrupowania zadaniowe w oparciu o 11. Małopolską, 12. Wielkopolską, 13. Śląską i 16. Dolnośląską Brygady OT, w każdej ok. 500 żołnierzy. Podniesiono alert gotowości WOT dla jednostek województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Do zabezpieczenia przemieszczania ciężkiego sprzętu zaangażowana została także Żandarmeria Wojskowa.

Główne działania wojska to: umacnianie wałów przeciwpowodziowych, m.in. w rejonie m. Legnica, Czechowice-Dziedzice, Paczków, Kubice, Cieszyn, Strumień, Skoczów, Goleszów, Ustroń i Pawłowice, wspieranie działań ewakuacyjnych, m.in. w m. Stronie Śląskie, Łąka Prudnicka, Nysa, Kondratowa, Bardo i Kamieniec Ząbkowski oraz wsparcie administracji publicznej i władz lokalnych w sytuacji kryzysowej.

W czasie ostatniej doby Wojsko Polskie, wraz z innymi służbami, ewakuowało ok. 2,6 tys. osób, także z użyciem śmigłowców. Obecnie żołnierze koordynują transport lotniczy pacjentów ze szpitala w Nysie do Opola.

Dziś rozpoczyna się planowanie wsparcia wojska w działaniach usuwania skutków powodzi – zakwaterowanie ewakuowanych, pomoc w odbudowie infrastruktury (tymczasowe mosty, przeprawy, drogi). W tym celu we Wrocławiu organizowane jest dodatkowe zgrupowanie inżynieryjne.

Całością sił używanych w operacji kryzysowej dowodzi Dowódca WOT.

Zaangażowanie Wojska Polskiego w działania związane z powodzią nie zakłóca innych zadań i operacji, realizowanych przez Siły Zbrojne RP w kraju i za granicą.

Stan na 16.09.2024, godz. 10:00

