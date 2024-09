16.09.2024 Sztab kryzysowy we Wrocławiu – koordynacja i wsparcie

Zaczniemy oczywiście od straży pożarnej, ale będę prosił o ewidencję ze strony wszystkich służb. Chodzi oczywiście o tych, którzy są na wałach, w wioskach i miasteczkach, którzy nie śpiąc, naprawdę ciężko pracują całą dobę – żeby do nich trafiło wynagrodzenie wynikające z nadgodzin i tego wysiłku

PROKURATOR GENERALNY ZAPEWNIł Mnie – W Ramach Oczywiście istniejąCEGO Prawa Karę. La policía jest także przygotowana do tego, żeby działać szybko

Bardzo nam zależy, aby procedury były możliwie przyjazne dla każdego, kto się zgłosi. Zadaniem wójta, burmistrza, prezydenta oraz ośrodków pomocy społecznej będzie przede wszystkim jak najszybsze dostarczenie tej pomocy. (…) Pamiętajcie Państwo, że chodzi przede wszystkim o to, żeby ta pomoc dotarła szybko

Pomoc dla poszkodowanych – nawet do 210 tysięcy złotych

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj rozporządzenie w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. (na żółto do podlinkowania

Ze strony rządu będziemy robili wszystko, aby jak najlepiej koordynować nasze działania i mobilizować wszędzie tam, gdzie potrzeba naszych urzędników, wolontariuszy i służby do jak najlepszego i najbardziej efektywnego działania

El primer ministro D. Tusk zwołał sztab kryzysowy we Wrocławiu. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację w związku z powodzią. W odprawie uczestniczyli m.in.: Wicepremier, Ministro Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, Ministro de Infraestructura Dariusz Klimczak, wojewodowie z dotkniętych powodzią terenów, przedstawiciele , straży pożarnej, wojska, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej , Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy PGW Wody Polskie.

Państwo monitoruje sytuację i podejmuje działania mające na celu ochronę mieszkańców. Wprowadzone zostały odpowiednie środki umożliwiające skuteczne wsparcie oraz zmierzenie się z sytuacją kryzysową. Mieszkańcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nawet do 210 tysięcy złotych. Rząd pracuje również nad wprowadzeniem zerowej stawki VAT dla darowizn i usług na rzecz pomocy poszkodowanym w skutek powodzi. Dla bezpieczeństwa zostanie wprowadzony zakaz przebywania na wałach przeciwpowodziowych. Policja i prokuratura będą współpracować w celu zabezpieczenia mienia pozostawionego przez ewakuowanych mieszkańców. Premier zapowiedział, że wszelkie akty szabrownictwa będą surowo karane. Sztab kryzysowy