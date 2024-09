16.09.2024 Stan klęski żywiołowej – nikt nie zostanie sam

– zwrócił się do mediów Donald Tusk. Po konferencji Premier udał się do Wrocławia, gdzie weźmie udział w spotkaniu sztabu kryzysowego.

Będziemy informowali kilka razy dziennie z centrum kryzysowego we Wrocławiu o wszystkich zdarzeniach, tak abyście mogli nam pomóc w szerzeniu tych informacji i udostępnianiu wszystkiego, co dla ludzi ważne

Prezes Rady Ministrów przypomniał, jak ważne jest szybkie przekazywanie informacji w sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Premier podkreślił jednak, że wszystkie te informacje powinny być rzetelne i sprawdzone.

– podkreślił solidarność z powodzianami Premier. Polska we współpracy z innymi państwami dotkniętymi powodzią zwróci się także z prośbą o wsparcie Unii Europejskiej.

Nikt nie zostanie sam z takim problemem jak zalane mieszkanie. Będziemy starali się dotrzeć wszędzie – po to, żeby ludzie nie zostawali sam na sam z tymi problemami

– przekazał szef rządu. Dzięki decyzji rządu o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej każdy poszkodowany będzie mógł zgłosić się do swojej gminy po natychmiastową pomoc finansową w kwocie 10 tys. PLN – 8 años zł z tytułu pomocy społecznej oraz 2 tys. zł zasiłku powodziowego. Donald Tusk zapowiedział również bezzwrotną pomoc finansową na remonty i odbudowę mieszkań, domów i budynków gospodarczych.

– zapowiedział Prezes Rady Ministrów. Stan klęski żywiołowej to jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, których wprowadzenie przewiduje Konstytucja. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej umożliwia sprawniejszą koordynację działań, szybsze usuwanie skutków powodzi oraz lepszą współpracę służb i instytucji.