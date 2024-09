Цифровые кафедры Политеха открыли двери для будущих студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 сентября в СПбПУ прошёл День открытых дверей проекта «Цифровые кафедры. Формула IT. Политех». Мероприятие собрало более 400 студентов, желающих получить профессию в IT-сфере параллельно с основным образованием.

Цифровые кафедры — это программа профессиональной переподготовки, часть федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Проект предполагает получение студентами дополнительной квалификации в области информационных технологий. Это касается учащихся как по специальностям, не относящимся к ИТ, так и по ИТ-направлениям. Обучение на цифровых кафедрах помогает студентам освоить дополнительные ИТ-компетенции, которые помогут в любой сфере, где бы в дальнейшем не работали выпускники.

В этом году в Политехе количество программ, на которые проводится набор, увеличилось до двадцати. Теперь студенты бакалавриата и магистратуры могут также получить IT-квалификацию в энергетическом машиностроении, строительстве, маркетинге, дизайне, электроэнергетике.

Гости Дня открытых дверей во время прямого эфира пообщались с преподавателями, представителями компаний-партнёров и студентами, узнали, как будет проходить обучение на программах цифровых кафедр.

В Научно-исследовательском корпусе руководители проекта представили новые программы профессиональной переподготовки, подробнее рассказали об особенностях учебного процесса, прохождении практики и ассесмента.

Гости смогли оценить преимущества обучения на цифровых кафедрах и убедиться в том, что Политехнический университет идёт в ногу со временем, предлагая студентам лучшие образовательные возможности.

Обучение на программах “Формулы IT”, реализуемых в рамках проекта “Цифровые кафедры”, — прекрасная возможность для студентов ускорить свой карьерный рост, попробовать что-то новое и пройти практику в ведущих компаниях в различных отраслях. В 2023/2024 учебном году обучилось более 2000 слушателей, в том числе из 30 вузов-партнёров. А в этом году будет учиться уже более 3000 слушателей , — рассказала руководитель проекта «Цифровые кафедры» Надежда Цветкова.

Обучение начнётся в октябре.

