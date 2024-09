Финансовые новости: Первый шаг к карьере в Банке России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России приглашает на стажировку студентов очной формы обучения предпоследних и последних курсов бакалавриата, магистратуры и специалитета. Подать заявку можно до 29 октября 2024 года включительно в Москве и еще 23 городах, где расположены отделения Банка России.

Кандидаты пройдут несколько отборочных этапов: анкетирование, онлайн-тестирование, видеоинтервью и финальное очное собеседование с будущим руководителем. Это позволит оценить профессиональные навыки кандидатов и определить направления, по которым они будут трудиться во время стажировки. Соискатели, успешно выдержавшие конкурсные испытания, станут стажерами Банка России на срок до 6 месяцев. Они смогут работать от 20 часов в неделю и будут получать зарплату. По согласованию с руководителем им подберут индивидуальный график, чтобы было удобно совмещать работу и обучение, возможен и удаленный режим. Прошлой весной свыше 220 студентов успешно прошли стажировку в отделениях регулятора по всей России. Самым активным и успешным стажерам предложили остаться в команде и продолжить свою карьеру в Банке России. Фото на превью: Григорий Сысоев / РИА Новости

