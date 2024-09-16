Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “17” сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 16.09.2024 приняты следующие решения:
- Определить:
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-645R
|Полное наименование организации
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Тип ценных бумаг
|Облигация биржевая
|Регистрационный номер от дата регистрации
|4B02-672-01481-B-001P от 22.08.2024
|Номинальная стоимость
|1 000
|Валюта номинальной стоимости
|Рубль
|Количество ценных бумаг в выпуске
|1 000 000 штук
|Дата погашения
|27.09.2029
|Торговый код
|RU000A109A42
|ISIN код
|RU000A109A42
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 24 сентября 2024 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
|Андеррайтер
|Наименование
|АО “Сбербанк КИБ”
|Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0005500000
|краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|Сбербанк КИБ
2. Определить:
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRTACm_IMOEX-5Y-001Р-644R
|Полное наименование организации
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Тип ценных бумаг
|Облигация биржевая
|Регистрационный номер от дата регистрации
|4B02-671-01481-B-001P от 22.08.2024
|Номинальная стоимость
|1 000
|Валюта номинальной стоимости
|Рубль
|Количество ценных бумаг в выпуске
|1 000 000 штук
|Дата погашения
|27.09.2029
|Торговый код
|RU000A109A34
|ISIN код
|RU000A109A34
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 24 сентября 2024 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
|Андеррайтер
|Наименование
|АО “Сбербанк КИБ”
|Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0005500000
|краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|Сбербанк КИБ
3. Определить:
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-28-002Р
|Полное наименование организации
|Акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк”
|Тип ценных бумаг
|Облигация биржевая
|Регистрационный номер от дата регистрации
|4B02-51-03349-B-002P от 30.08.2024
|Номинальная стоимость
|1 000
|Валюта номинальной стоимости
|Рубль
|Количество ценных бумаг в выпуске
|5 000 000 штук
|Дата погашения
|17.09.2025
|Торговый код
|RU000A109K16
|ISIN код
|RU000A109K16
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 30-й (тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
|Андеррайтер
|Наименование
|АО “Россельхозбанк”
|Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0134700000
|краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|Россельхоз Б
4. Определить:
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-795
|Полное наименование организации
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигация биржевая
|Регистрационный номер от дата регистрации
|4B02-795-01000-B-005P от 11.07.2024
|Номинальная стоимость
|1 000
|Валюта номинальной стоимости
|Рубль
|Количество ценных бумаг в выпуске
|200 000 000 штук
|Дата погашения
|18.09.2024
|Торговый код
|RU000A109JV2
|ISIN код
|RU000A109JV2
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|Наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
5. Определить:
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
6. Определить:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П12
|Полное наименование организации
|Публичное акционерное общество “КАМАЗ”
|Тип ценных бумаг
|Облигация биржевая
|Регистрационный номер от дата регистрации
|4B02-12-55010-D-001P от 10.09.2024
|Номинальная стоимость
|1 000
|Валюта номинальной стоимости
|Рубль
|Количество ценных бумаг в выпуске
|8 000 000 штук
|Дата погашения
|14.09.2027
|Торговый код
|RU000A109JW0
|ISIN код
|RU000A109JW0
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций равна 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
|Андеррайтер
|Наименование
|ПАО “Совкомбанк”
|Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0253800000
|краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|Совкомбанк
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-10
|Полное наименование организации
|Международная компания публичное акционерное общество “Объединённая Компания “РУСАЛ””
|Тип ценных бумаг
|Облигация биржевая
|Регистрационный номер от дата регистрации
|4B02-10-16677-A-001P от 11.09.2024
|Номинальная стоимость
|1 000
|Валюта номинальной стоимости
|Рубль
|Количество ценных бумаг в выпуске
|10 000 000 штук
|Дата погашения
|06.03.2027
|Торговый код
|RU000A109JZ3
|ISIN код
|RU000A109JZ3
|Уровень листинга
|Второй уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей на одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является одна из более ранних дат:
а) дата размещения последней Биржевой облигации, или
б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату).
|Андеррайтер
|Наименование
|Банк ГПБ (АО)
|Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0009800000
|краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ГПБ (АО)
7. Определить:
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-11
|Полное наименование организации
|Международная компания публичное акционерное общество “Объединённая Компания “РУСАЛ””
|Тип ценных бумаг
|Облигация биржевая
|Регистрационный номер от дата регистрации
|4B02-11-16677-A-001P от 11.09.2024
|Номинальная стоимость
|1 000
|Валюта номинальной стоимости
|Рубль
|Количество ценных бумаг в выпуске
|10 000 000 штук
|Дата погашения
|22.08.2029
|Торговый код
|RU000A109JY6
|ISIN код
|RU000A109JY6
|Уровень листинга
|Второй уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей на одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является одна из более ранних дат:
а) дата размещения последней Биржевой облигации, или
б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату).
|Андеррайтер
|Наименование
|Банк ГПБ (АО)
|Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0009800000
|краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ГПБ (АО)
8. Определить:
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
|Полное наименование организации
|Акционерное общество “Лазерные системы”
|Тип ценных бумаг
|Облигация биржевая
|Регистрационный номер от дата регистрации
|4B02-01-24647-J от 29.08.2024
|Номинальная стоимость
|1 000
|Валюта номинальной стоимости
|Рубль
|Количество ценных бумаг в выпуске
|200 000 штук
|Дата погашения
|02.09.2027
|Торговый код
|RU000A109JX8
|ISIN код
|RU000A109JX8
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 30.01.2025
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
|Андеррайтер
|Наименование
|ООО “ИК Диалот”
|Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0550500000
|краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа
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