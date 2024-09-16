Posted on by MIL-OSI Publisher

Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “17” сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 16.09.2024 приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-645R
Полное наименование организации Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
Тип ценных бумаг Облигация биржевая
Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-672-01481-B-001P от 22.08.2024
Номинальная стоимость 1 000
Валюта номинальной стоимости Рубль
Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук
Дата погашения 27.09.2029
Торговый код RU000A109A42
ISIN код RU000A109A42
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 24 сентября 2024 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Андеррайтер
Наименование АО “Сбербанк КИБ”
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

       2. Определить:

  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRTACm_IMOEX-5Y-001Р-644R
Полное наименование организации Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
Тип ценных бумаг Облигация биржевая
Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-671-01481-B-001P от 22.08.2024
Номинальная стоимость 1 000
Валюта номинальной стоимости Рубль
Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук
Дата погашения 27.09.2029
Торговый код RU000A109A34
ISIN код RU000A109A34
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 24 сентября 2024 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Андеррайтер
Наименование АО “Сбербанк КИБ”
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

      3. Определить:

  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-28-002Р
Полное наименование организации Акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк”
Тип ценных бумаг Облигация биржевая
Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-51-03349-B-002P от 30.08.2024
Номинальная стоимость 1 000
Валюта номинальной стоимости Рубль
Количество ценных бумаг в выпуске 5 000 000 штук
Дата погашения 17.09.2025
Торговый код RU000A109K16
ISIN код RU000A109K16
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 30-й (тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Андеррайтер
Наименование АО “Россельхозбанк”
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0134700000
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа Россельхоз Б

       4. Определить:

  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-795
Полное наименование организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигация биржевая
Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-795-01000-B-005P от 11.07.2024
Номинальная стоимость 1 000
Валюта номинальной стоимости Рубль
Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 000 штук
Дата погашения 18.09.2024
Торговый код RU000A109JV2
ISIN код RU000A109JV2
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер
Наименование Банк ВТБ (ПАО)
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

       5. Определить:

  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

      6. Определить:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П12
Полное наименование организации Публичное акционерное общество “КАМАЗ”
Тип ценных бумаг Облигация биржевая
Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-12-55010-D-001P от 10.09.2024
Номинальная стоимость 1 000
Валюта номинальной стоимости Рубль
Количество ценных бумаг в выпуске 8 000 000 штук
Дата погашения 14.09.2027
Торговый код RU000A109JW0
ISIN код RU000A109JW0
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций равна 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Андеррайтер
Наименование ПАО “Совкомбанк”
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0253800000
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа Совкомбанк
  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-10
Полное наименование организации Международная компания публичное акционерное общество “Объединённая Компания “РУСАЛ””
Тип ценных бумаг Облигация биржевая
Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-10-16677-A-001P от 11.09.2024
Номинальная стоимость 1 000
Валюта номинальной стоимости Рубль
Количество ценных бумаг в выпуске 10 000 000 штук
Дата погашения 06.03.2027
Торговый код RU000A109JZ3
ISIN код RU000A109JZ3
Уровень листинга Второй уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей на одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является одна из более ранних дат:
а) дата размещения последней Биржевой облигации, или
б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату).
Андеррайтер
Наименование Банк ГПБ (АО)
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

      7. Определить:

  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-11
Полное наименование организации Международная компания публичное акционерное общество “Объединённая Компания “РУСАЛ””
Тип ценных бумаг Облигация биржевая
Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-11-16677-A-001P от 11.09.2024
Номинальная стоимость 1 000
Валюта номинальной стоимости Рубль
Количество ценных бумаг в выпуске 10 000 000 штук
Дата погашения 22.08.2029
Торговый код RU000A109JY6
ISIN код RU000A109JY6
Уровень листинга Второй уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей на одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является одна из более ранних дат:
а) дата размещения последней Биржевой облигации, или
б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату).
Андеррайтер
Наименование Банк ГПБ (АО)
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

       8. Определить:

  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “17” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Полное наименование организации Акционерное общество “Лазерные системы”
Тип ценных бумаг Облигация биржевая
Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-01-24647-J от 29.08.2024
Номинальная стоимость 1 000
Валюта номинальной стоимости Рубль
Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 штук
Дата погашения 02.09.2027
Торговый код RU000A109JX8
ISIN код RU000A109JX8
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 30.01.2025
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Андеррайтер
Наименование ООО “ИК Диалот”
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0550500000
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ДИАЛОТ
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n73086

MIL OSI