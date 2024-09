Финансовые новости: Основные направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов (проект от 13 сентября 2024 года)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Главные цели, принципы, направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи достижения национальных целей, которые Банк России планирует решать совместно с Правительством Российской Федерации. При разработке и реализации мер по развитию финансового рынка Банк России активно взаимодействует с профессиональным и экспертным сообществом. Для того, чтобы оперативно корректировать планы и учитывать динамичные изменения, которые происходят на финансовом рынке, Основные направления выпускаются ежегодно на трехлетний период. Принимая во внимание текущие тенденции, а также вызовы и возможности для финансового рынка, Банк России совместно с Правительством Российской Федерации будет содействовать его развитию на среднесрочном горизонте, проводя работу по следующим ключевым направлениям: Создание условий для усиления роли финансового рынка в финансировании трансформации экономики при сохранении устойчивости финансового сектора. Защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, повышение финансовой доступности для граждан и бизнеса. Цифровизация финансового рынка и развитие платежной инфраструктуры. Трансформация системы внешнеторговых платежей и расчетов. Обеспечение финансовой стабильности.

http://www.cbr.ru/about_br/publ/onfinmarket/#a_165924file

