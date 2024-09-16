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Финансовые новости: Основные направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов (проект от 13 сентября 2024 года)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Главные цели, принципы, направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи достижения национальных целей, которые Банк России планирует решать совместно с Правительством Российской Федерации.

При разработке и реализации мер по развитию финансового рынка Банк России активно взаимодействует с профессиональным и экспертным сообществом.

Для того, чтобы оперативно корректировать планы и учитывать динамичные изменения, которые происходят на финансовом рынке, Основные направления выпускаются ежегодно на трехлетний период.

Принимая во внимание текущие тенденции, а также вызовы и возможности для финансового рынка, Банк России совместно с Правительством Российской Федерации будет содействовать его развитию на среднесрочном горизонте, проводя работу по следующим ключевым направлениям:

  1. Создание условий для усиления роли финансового рынка в финансировании трансформации экономики при сохранении устойчивости финансового сектора.
  2. Защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, повышение финансовой доступности для граждан и бизнеса.
  3. Цифровизация финансового рынка и развитие платежной инфраструктуры.
  4. Трансформация системы внешнеторговых платежей и расчетов.
  5. Обеспечение финансовой стабильности.

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