Финансовые новости: Опубликована архитектура программы FINOPOLIS 2024

В этом году деловая программа Форума инновационных финансовых технологий состоит из пяти пленарных дискуссий, более 40 тематических секций и круглых столов.

Первый день форума откроет пленарная дискуссия «Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы». Модератором выступит Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Участники обсудят развитие цифровых коммерческих и государственных сервисов, а также возможность синергии цифровых финансовых и нефинансовых услуг в интересах граждан, бизнеса и государства. Другие темы пленарных дискуссий — «Умные» технологии и трансформация платежного рынка«, «НАЦИОНАЛЬНАЯ цифровая инфраструктура: бесшовность и безопасность», «Токенизация: модернизация учета, технология будущего или просто хайп?», «Прорубят ли цифровые права окно в мир Web 3.0?». FINOPOLIS пройдет с 16 по 18 октября в университете «Сириус».

