Финансовые новости: Об изменении параметров K1 и K2 по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией на Индекс МосБиржи и золото

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Обращаем внимание, что с 23 сентября 2024 года по фьючерсам IMOEXF и GLDRUBF изменяются значения параметров K1 и K2, использующиеся при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи в вечерний клиринг, согласно п. 2.1.3.2 Спецификаций контрактов (размещены на странице https://www.moex.com/s255).

Контракт Текущие значение параметров Значение параметров с 23 сентября 2024 г. IMOEXF K1=0.05%, K2=0.35% K1=0.03%, K2=0.15% GLDRUBF K1=0.05%, K2=0.35% K1=0.05%, K2=0.15%

Значение параметров для остальных вечных фьючерсов остаются без изменений.



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