Финансовые новости: Новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности начнется 20 сентября

В этом году уроки будут проходить в прямом эфире с 01:00 до 18:00 по московскому времени, поэтому жители всех регионов страны от Дальнего Востока и до Калининграда смогут подобрать для себя удобный день и часы просмотра. Теперь получить сертификат можно уже на следующий день после изучения урока. Для этого нужно активно в нем участвовать и ответить на несколько вопросов при подключении.

В осеннюю сессию включены занятия по трем новым темам и интерактивные задания. Так, ученикам 5–7 классов расскажут, какими способами сейчас можно оплатить товары и услуги и как не попасться на уловки мошенников. Старшеклассников на уроке-квесте научат защищать свои права, если их нарушает финансовая организация, и познакомят с новой формой российских денег на занятии «Цифровой рубль. Мифы и реальность». Всего в расписании 28 уроков по финансовой грамотности и профориентации. Ребята научатся правильно распоряжаться своими деньгами, выбирать финансовые продукты, узнают, от чего зависят налоги и будущая пенсия. Кроме того, участники смогут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Новый сезон откроет руководитель Департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп, который расскажет об одной из самых популярных технологий современного мира — искусственном интеллекте — и о том, какие профессии будут развиваться в будущем под его влиянием. Подключиться к трансляции участники смогут на сайте мероприятия или на странице регулятора в VK Видео. Эфир начнется 20 сентября в 09:30 по московскому времени. Осенняя сессия продлится до 13 декабря. Подробное расписание, информация об экспертах и другие материалы размещены на сайте проекта. Банк России проводит онлайн-уроки с 2015 года. За 2023/2024 учебный год они набрали более 6 млн просмотров, а за все время — более 20 миллионов. Фото на превью: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

