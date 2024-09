Финансовые новости: Мониторинг предприятий: деловая активность бизнеса продолжает расти, но менее интенсивно

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В сентябре рост деловой активности компаний продолжился более умеренным темпом, чем в первой половине года.

Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в сентябре уменьшился до 5,7 пункта (в августе — 6,8 пункта). Текущие оценки по производству и спросу продолжили снижаться, однако краткосрочные ожидания стали более оптимистичными, чем в августе. Ценовые ожидания бизнеса вновь несколько повысились, это было характерно для большинства видов деятельности. Более подробно читайте в сентябрьском выпуске информационно-аналитического комментария «Мониторинг предприятий». Фото на превью: Сергей Бобылев / ТАСС

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21000

