Финансовые новости: Банк России определил основные направления развития финансового рынка до 2027 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Повышение роли рынка капитала как источника финансирования бизнеса, совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, укрепление доверия к рынку и усиление защиты прав инвесторов — таковы приоритетные направления развития финансового рынка на ближайшие три года.

Особое внимание Банк России и Правительство Российской Федерации будут уделять развитию долевого рынка капитала. Несмотря на широкий выбор финансовых инструментов и разнообразие эмитентов, объемы ценных бумаг в свободном обращении не так велики. Для полноценного развития рынка капитала важно формирование как спроса со стороны инвесторов, так и предложения со стороны эмитентов. Чтобы компании были заинтересованы в диверсификации источников финансирования, необходимо проработать вопрос выравнивания мер поддержки, применяемых для кредитования и долевого финансирования. Проект нового трехлетнего документа, который опубликован для общественного обсуждения, сохраняет преемственность с Основными направлениями развития финансового рынка на период 2024–2026 годов. Банк России продолжит создавать условия для безопасного внедрения цифровых и платежных технологий, развивать систему международных расчетов, оценивать системные риски и поддерживать финансовую стабильность. При подготовке документа были учтены предварительно поступившие предложения участников рынка — финансовых организаций и их объединений, представителей реального сектора. Проект Основных направлений развития финансового рынка направлен Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации. Также планируется его обсуждение на парламентских слушаниях в Государственной Думе.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20998

