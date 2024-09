Участникам, организаторам и гостям IV Глобального форума Ecumene

Source: MIL-OSI Russian Language News

Форум пройдёт в Москве с 16 по 18 сентября.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с открытием IV Глобального форума Ecumene, в рамках которого традиционно обсуждаются экологические вопросы.

Интенсивное изменение климата Земли, погодные аномалии, загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями и транспортом, сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод – эти вызовы волнуют человечество, затрагивают интересы всех без исключения людей. Свалки и мусорные полигоны, вырубка лесов, выброс парниковых газов в атмосферу, пожары и наводнения оказывают негативное воздействие на природу, представляют опасность для жизни и здоровья. И потому эти темы требуют координации усилий, совместных действий представителей органов власти, науки, бизнеса, граждан и всего международного сообщества.

В России уделяется приоритетное внимание экологии, в том числе сохранению биоразнообразия, снижению антропогенного воздействия, сокращению углеродных выбросов. Продолжается совершенствование природоохранного законодательства, осуществляются мероприятия по оздоровлению окружающей среды, переработке и утилизации отходов, использованию вторичных ресурсов, созданию зелёной экономики, внедрению наилучших доступных технологий, расширению и модернизации систем экологического мониторинга и прогнозирования.

Важно, что площадка Форума даёт возможность обменяться мнениями и прогнозами, поделиться опытом, вместе найти ответы на волнующие вопросы. Сформулировать конкретные предложения, которые найдут своё применение на практике. Помогут предотвратить сложные экологические и климатические проблемы, чтобы будущие поколения могли любоваться красотой природы.

Желаю успехов и конструктивных дискуссий.

М.Мишустин

