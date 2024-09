Участникам и организаторам VII Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Форум проходит в Москве с 16 по 20 сентября 2024 года.

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать участников и организаторов Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни».

На протяжении пяти дней на целом ряде профильных площадок пройдут обсуждения новейших методов и подходов к выявлению и лечению заболеваний, их профилактике. А также – теоретических и прикладных вопросов работы системы здравоохранения. И конечно, состоятся практические мастер-классы, где можно будет освоить новейшие методы

в эндоскопии и хирургии.

Президент особо подчёркивал, что зримым приоритетом взаимодействия медицинского сообщества, науки, государства, регионов стала общенациональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, которая развёрнута

в 2019 году.

За время её реализации в стране сформирована сеть из более

чем 500 центров амбулаторной помощи. Возросли доступность диагностики

на ранней стадии и объёмы оказываемой лучевой и химиотерапии.

По поручению главы государства будет продолжена работа в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

до 2030 года. Его главные задачи – дальнейшая модернизация и дооснащение медицинских учреждений, улучшение диагностики, увеличение срока диспансерного наблюдения для завершивших лечение.

Правительство будет и дальше уделять повышенное внимание

и оказывать поддержку передовым отечественным исследованиям

и разработкам, их широкому внедрению. Речь в том числе об изысканиях

в области создания онковакцин, развитии технологии редактирования генов

и генной терапии, ядерной медицины, биотехнологий, включая новейшую иммунотерапию.

По уже сложившейся традиции на форуме состоится награждение премией имени академика А.И.Савицкого. Её получат выдающиеся учёные

и профессиональные общественные организации, внёсшие значительный вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями. Хочу поздравить её лауреатов.

Важно, что сохраняется и международная программа форума, собравшего тысячи специалистов в области диагностики и лечения рака

из России, стран СНГ, Китая, Монголии, Турции, Сирии, Италии, Франции.

Уверен, что такой интенсивный обмен передовыми знаниями и опытом будет способствовать профессиональному росту как молодых кадров,

так и состоявшихся специалистов.

Желаю всем участникам и организаторам продуктивных дискуссий, новых идей и успехов.

М.Мишустин

