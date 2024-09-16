Стартовала неделя презентаций в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
На текущей неделе первокурсников Государственного университета управления ждут сразу девять презентаций и квестов от различных студенческих объединений.
Хочешь добиться успеха во время учёбы в университете и быть в курсе всех событий? Проведи неделю с пользой, посетив презентации от шести студенческих советов и Студенческого парламентского клуба ГУУ. Они покажут внутреннюю кухню и расскажут об интересных мероприятиях.
Обязательно приходи узнать, какие активности ждут именно в твоём институте. Интересно не только твоё направление? Приходи на замечательные квесты «Место встречи» и «От маркЕтинга к мАркетингу»!
Расписание презентационных мероприятий:
- 16 сентября (понедельник)
15:30-18:00 – презентация Студенческого совета ИУПСиБК
Поточный корпус, ПА-121 (ранее ПА -15)
- 17 сентября (вторник)
8:00-19:00 – квест «Место встречи ГУУ 2024»
Поточный корпус, Актовый зал
- 18 сентября (среда)
10:00-11:30 – презентация Студенческого совета ИГУиП
Поточный корпус, Актовый зал
- 15:25-18:35 – презентация Студенческого совета ИИС
Поточный корпус, ПА-209 (ранее ПА-23)
- 18:40-21:30 – презентация Студенческого совета ИОМ
Поточный корпус, ПА-203 (ранее ПА-21)
- 18:50-21:30 – презентация Студенческого совета ИМ
Поточный корпус, ПА-121 (ранее ПА-15)
- 19 сентября (четверг)
13:00-16:00 – квест для первокурсников «От маркЕтинга к мАркетингу»
Центр учебно-воспитательных программ, Холл
- 20 сентября (пятница)
14:00-17:30 – презентация Студенческого парламентского клуба
Главный учебный корпус, ГУ-233 (ранее ГУ-249)
- 15:35-18:35 – презентация Студенческого совета ИЭФ
Поточный корпус, ПА-121 (ранее ПА-15)
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 16.09.2024
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