Стартовала неделя презентаций в ГУУ

На текущей неделе первокурсников Государственного университета управления ждут сразу девять презентаций и квестов от различных студенческих объединений.

Хочешь добиться успеха во время учёбы в университете и быть в курсе всех событий? Проведи неделю с пользой, посетив презентации от шести студенческих советов и Студенческого парламентского клуба ГУУ. Они покажут внутреннюю кухню и расскажут об интересных мероприятиях.

Обязательно приходи узнать, какие активности ждут именно в твоём институте. Интересно не только твоё направление? Приходи на замечательные квесты «Место встречи» и «От маркЕтинга к мАркетингу»!

Расписание презентационных мероприятий:

16 сентября (понедельник)

15:30-18:00 – презентация Студенческого совета ИУПСиБК

Поточный корпус, ПА-121 (ранее ПА -15) 17 сентября (вторник)

8:00-19:00 – квест «Место встречи ГУУ 2024»

Поточный корпус, Актовый зал 18 сентября (среда)

10:00-11:30 – презентация Студенческого совета ИГУиП

Поточный корпус, Актовый зал 15:25-18:35 – презентация Студенческого совета ИИС

Поточный корпус, ПА-209 (ранее ПА-23) 18:40-21:30 – презентация Студенческого совета ИОМ

Поточный корпус, ПА-203 (ранее ПА-21) 18:50-21:30 – презентация Студенческого совета ИМ

Поточный корпус, ПА-121 (ранее ПА-15) 19 сентября (четверг)

13:00-16:00 – квест для первокурсников «От маркЕтинга к мАркетингу»

Центр учебно-воспитательных программ, Холл 20 сентября (пятница)

14:00-17:30 – презентация Студенческого парламентского клуба

Главный учебный корпус, ГУ-233 (ранее ГУ-249) 15:35-18:35 – презентация Студенческого совета ИЭФ

Поточный корпус, ПА-121 (ранее ПА-15)

