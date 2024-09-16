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Стартовала неделя презентаций в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На текущей неделе первокурсников Государственного университета управления ждут сразу девять презентаций и квестов от различных студенческих объединений.

Хочешь добиться успеха во время учёбы в университете и быть в курсе всех событий? Проведи неделю с пользой, посетив презентации от шести студенческих советов и Студенческого парламентского клуба ГУУ. Они покажут внутреннюю кухню и расскажут об интересных мероприятиях.

Обязательно приходи узнать, какие активности ждут именно в твоём институте. Интересно не только твоё направление? Приходи на замечательные квесты «Место встречи» и «От маркЕтинга к мАркетингу»!

Расписание презентационных мероприятий:

  1. 16 сентября (понедельник)
    15:30-18:00 – презентация Студенческого совета ИУПСиБК
    Поточный корпус, ПА-121 (ранее ПА -15)
  2. 17 сентября (вторник)
    8:00-19:00 – квест «Место встречи ГУУ 2024»
    Поточный корпус, Актовый зал
  3. 18 сентября (среда)
    10:00-11:30 – презентация Студенческого совета ИГУиП
    Поточный корпус, Актовый зал
  4. 15:25-18:35 – презентация Студенческого совета ИИС
    Поточный корпус, ПА-209 (ранее ПА-23)
  5. 18:40-21:30 – презентация Студенческого совета ИОМ
    Поточный корпус, ПА-203 (ранее ПА-21)
  6. 18:50-21:30 – презентация Студенческого совета ИМ
    Поточный корпус, ПА-121 (ранее ПА-15)
  7. 19 сентября (четверг)
    13:00-16:00 – квест для первокурсников «От маркЕтинга к мАркетингу»
    Центр учебно-воспитательных программ, Холл
  8. 20 сентября (пятница)
    14:00-17:30 – презентация Студенческого парламентского клуба
    Главный учебный корпус, ГУ-233 (ранее ГУ-249)
  9. 15:35-18:35 – презентация Студенческого совета ИЭФ
    Поточный корпус, ПА-121 (ранее ПА-15)

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 16.09.2024

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Стартовала неделя презентаций в ГУУ

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