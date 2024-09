Сотрудник ГУУ выиграл в конкурсе наставников «Быть, а не казаться!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 сентября 2024 года в Волгограде подвели итоги Федерального конкурса наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!», где в номинации «Молодой наставник» победил сотрудник Управления молодёжной политики и воспитательной работы ГУУ Алмаз Ахаев.

Событие происходило на Мамаевом кургане одновременно с финалом Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Конкурс «Быть, а не казаться!» был организован «Движением Первых» совместно с «Роспатриотцентром» и другими организациями по поручению Президента России Владимира Путина.

В финале приняло участие 400 человек из 70 регионов России, которые успешно справились с испытаниями среди 50 тысяч заявившихся. В их числе оказались сотрудники УМПиВР ГУУ Алмаз Ахаев и Антон Лукьянов. Они прошли круговые собеседования, представили свои проекты и методики работы, вошли в состав диверсионной группы в игре «Зарница 2.0».

По итогам конкурса Алмаз Ахаев стал победителем в номинации: «Молодой наставник», получил сертификат на обучение в рамках «Движения Первых» и вошёл в кадровый резерв организаций сферы патриотического воспитания по всей стране.

Напомним, что в июле текущего года Алмаз Ахаев в составе сборной команды стал лучшим организатором на школе организаторов «Бэкстэйдж» проектного офиса «Молодёжь Москвы».

Поздравляем Алмаза с очередным достижением и желаем дальнейших успехов.

