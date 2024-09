Слушатели Президентской программы прошли стажировку на ведущих российских предприятиях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Слушатели Президентской программы подготовки управленческих кадров ГУУ 10-12 сентября прошли российскую стажировку.

Российская стажировка является обязательным этапом обучения по Президентской программе. Она представляет собой посещение ряда предприятий и организаций с целью получения управленческих навыков, уточнения направлений реализации индивидуального проекта развития организации, знакомства с лучшими практиками управления, установления деловых контактов со специалистами профильной принимающей организации.

В ходе стажировки слушатели посетили ведущие российские предприятия и организации в Москве и Рязани, в том числе:

— PICASO 3D – первый российский производитель 3D-принтеров;

— ООО «Хологрупп» – разработчик технологий для проведения онлайн мероприятий, технологий дополненной и виртуальной реальности;

— SL GROUP – международный торгово-сервисный холдинг, один из лидеров международного экспортного консалтинга;

— ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» – российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар»;

— ООО «ИПРо» – производитель сигнализаций с использованием мобильной связи;

— ООО «Вулкан» – производитель оборудования для профессиональной кухни;

— АО «Корпорация Экополис» – комплекс заводов по экологической утилизации отработанного электронного и электрического оборудования;

— Группа компаний «Нейроботикс» – разработчик медицинского оборудования для исследований в области физиологии человека и животных, нейроассистивных устройств;

— Кабельный завод «Спецкабель» – один из ведущих российских производителей кабельной продукции.

Кроме этого, для слушателей Президентской программы прошел мастер-класс Андрея Плехова – self-made предпринимателя и директора компании «Селл Рокет».

Стажировка способствует развитию взаимовыгодных контактов и совместных проектов, обеспечивает возможность ознакомления с передовыми практиками, новыми технологиями управления, производства и продвижения передовых предприятий, их продуктов и услуг.

Прохождение стажировки способствует практическому освоению слушателями Президентской программы навыков и технологий управления, использованию лучших практик в своей организации, при реализации проектов развития компании.

