«Роснефть» провела ХIX Летние спортивные игры

На олимпийских стадионах Сочи завершились финальные соревнования ХIX Летних спортивных игр «Роснефти». В празднике спорта приняли участие более 800 спортсменов-нефтяников, показавшие лучшие результаты в отборочных состязаниях. Соревнования прошли в 12 дисциплинах, в их числе: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, гиревой спорт, легкоатлетическая эстафета и забеги среди мужчин и женщин, бильярд, толкание ядра, перетягивание каната и пулевая стрельба.

Развитие спорта – одно из основных направлений социальной политики «Роснефти». Летние и зимние спортивные игры Компании – наиболее массовые мероприятия, в которых принимают участие тысячи нефтяников. Всего в региональных отборочных турах Летних спортивных игр, которые прошли в девяти городах страны, участвовали более 2 800 работников из 74 дочерних предприятий Компании.

«Роснефть» поддерживает любительский спорт, проводит масштабную работу по популяризации здорового образа жизни как среди своих сотрудников, так и населения в регионах деятельности. Компания также финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия.

Победители ХIX Летних спортивных игр:

АО «Верхнечонскнефтегаз» – I место

АО «Самаранефтегаз» – II место

Ангара – III место

Поздравляем всех участников и желаем новых стартов и побед!

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

16 августа 2024 г.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220785/

