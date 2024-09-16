Пять лучших статей на русском языке за 16.09.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа, проявляются такие тенденции как защища прав человека и экономическая результативность. Культура и спорт продвигаются соблюдая баланс и повышения статуса чемпионов России. Так же открываються форумы, где обсуждают экологически вопросы и вопросы социальной сферы медицины.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Правительство утвердило новую Стратегию государственной культурной политики до 2030 года

Распоряжение от 11 сентября 2024 года №2501-р

Сохранение традиционных духовных и нравственных ценностей, защита исторической памяти и уникального наследия народов России, создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала – эти и другие задачи стали основой для разработки новой Стратегии государственной культурной политики, рассчитанной на ближайшие семь лет. Её своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

2. Правительство утвердило правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты

Постановление от 11 сентября 2024 года №1249

По инициативе Президента семьи с детьми смогут получать остаток средств материнского капитала, не превышающий 10 тыс. рублей, в виде единовременной выплаты. Правила получения такой выплаты утверждены постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

3. «Роснефть» провела ХIX Летние спортивные игры

На олимпийских стадионах Сочи завершились финальные соревнования ХIX Летних спортивных игр «Роснефти». В празднике спорта приняли участие более 800 спортсменов-нефтяников, показавшие лучшие результаты в отборочных состязаниях. Соревнования прошли в 12 дисциплинах, в их числе: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, гиревой спорт, легкоатлетическая эстафета и забеги среди мужчин и женщин, бильярд, толкание ядра, перетягивание каната и пулевая стрельба.

4. Участникам, организаторам и гостям IV Глобального форума Ecumene

Форум пройдёт в Москве с 16 по 18 сентября.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с открытием IV Глобального форума Ecumene, в рамках которого традиционно обсуждаются экологические вопросы.

Интенсивное изменение климата Земли, погодные аномалии, загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями и транспортом, сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод – эти вызовы волнуют человечество, затрагивают интересы всех без исключения людей. Свалки и мусорные полигоны, вырубка лесов, выброс парниковых газов в атмосферу, пожары и наводнения оказывают негативное воздействие на природу, представляют опасность для жизни и здоровья. И потому эти темы требуют координации усилий, совместных действий представителей органов власти, науки, бизнеса, граждан и всего международного сообщества.

5. Участникам и организаторам VII Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни»

Форум проходит в Москве с 16 по 20 сентября 2024 года.

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать участников и организаторов Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни».

На протяжении пяти дней на целом ряде профильных площадок пройдут обсуждения новейших методов и подходов к выявлению и лечению заболеваний, их профилактике. А также – теоретических и прикладных вопросов работы системы здравоохранения. И конечно, состоятся практические мастер-классы, где можно будет освоить новейшие методы

в эндоскопии и хирургии.

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С уважением MIL!

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