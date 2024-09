Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Постановление от 11 сентября 2024 года №1249

По инициативе Президента семьи с детьми смогут получать остаток средств материнского капитала, не превышающий 10 тыс. рублей, в виде единовременной выплаты. Правила получения такой выплаты утверждены постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ Постановление от 11 сентября 2024 года №1249

Речь идёт о средствах маткапитала, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, например покупку жилья в ипотеку, на образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели.

Семьи, которым положена единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования через портал госуслуг. К уведомлению будет прилагаться частично заполненное заявление. Его можно будет отправить как в электронном виде – через портал госуслуг, так и через МФЦ или почтовым отправлением. Средства поступят на банковский счёт одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты.

Предложение об использовании остатка средств материнского капитала для единовременных выплат прозвучало в ходе встречи Президента с семьями – финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», которая состоялась в День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года.

После этого соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и ряд других законов. Подписанное постановление – часть работы по реализации этих поправок.

О принятом решении Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 16 сентября.

«Как отмечал в Послании Федеральному Собранию Президент, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей. Правительство продолжает заниматься этими вопросами, в том числе предоставляя новые, более удобные для родителей инструменты поддержки», – отметил Председатель Правительства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52709/

MIL OSI