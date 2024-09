Правительство утвердило новую Стратегию государственной культурной политики до 2030 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 11 сентября 2024 года №2501-р

Сохранение традиционных духовных и нравственных ценностей, защита исторической памяти и уникального наследия народов России, создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала – эти и другие задачи стали основой для разработки новой Стратегии государственной культурной политики, рассчитанной на ближайшие семь лет. Её своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В числе приоритетных направлений реализации стратегии в том числе обеспечение государственной поддержки, стимулирование и поощрение культурной деятельности, развитие многоуровневой системы подготовки творческих кадров, создание условий для всестороннего развития, творческой самореализации, стимулирование просветительской и патриотической работы среди молодёжи на базе музеев, клубов, культурных центров.

Одна из ключевых задач также касается полноценной интеграции новых регионов страны в российское культурно-гуманитарное пространство.

Кроме того, в качестве приоритетов обозначены сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия России, обновление и развитие учреждений культуры как в крупных, так и в малых городах и сёлах.

Об утверждении стратегии Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 16 сентября. Он подчеркнул, что работу по формированию условий для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей Правительство ведёт по указу Президента. Она нацелена на обеспечение единого культурного пространства страны для укрепления её суверенитета и повышения качества жизни граждан.

