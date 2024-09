Политехники представили опыт создания мелкосерийного наукоемкого производства на выставке «Rusweld-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В АО «Экспоцентр», г. Москва завершилась выставка «Rusweld-2024», призванная объединить производителей, поставщиков и потребителей оборудования и продукции сварочной промышленности.

В программе Международной специализированной выставки, посвященной оборудованию, технологиям и материалам для процессов сварки и резки приняли участие представители научно-исследовательской лаборатории «Лазерные и аддитивные технологии» Института машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Михаил Кузнецов, заведующий НИЛ «ЛиАТ» ИММиТ СПбПУ, выступил на пленарном заседании «Алгоритм искусственного интеллекта в сварочном производстве».

В рамках встречи обсуждались: роль санкций и предложения для их преодоления, импортозамещение, развитие отечественного инновационного производства. Также спикеры затронули аспекты подготовки кадров, технику безопасности труда и точки роста сварочного производства на крупных предприятиях в разных отраслях промышленности.

Михаил Кузнецов представил доклад на тему: «Лазерные сварочные и аддитивные технологии. Опыт создания мелкосерийного наукоемкого производства на базе ИММиТ СПбПУ».

Спикер рассказал участникам встречи о деятельности лаборатории в области лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки. Заведующий лабораторией представил результаты внедрения лазерных сварочных технологий при серийном изготовлении конечных изделий и продемонстрировал опыт разработки лазерных технологических комплексов.

Участие в выставке “Rusweld-2024” дало возможность углубить знания, установить новые контакты и найти новые пути для развития научного потенциала лаборатории , — отметил Михаил Кузнецов.

