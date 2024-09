Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Высшая школа экономики

Факультет довузовской подготовки Вышки — не просто подготовительные курсы. Это сообщество будущих и нынешних абитуриентов, объединенных желанием как можно больше узнать о Вышке и поступить в вуз мечты. Решение о создании факультета было принято Ученым советом НИУ ВШЭ 16 сентября 1994 года. Как он развивался на протяжении 30 лет, каких результатов достиг и чему здесь учат, рассказывает декан ФДП Светлана Квашонкина. — Светлана Васильевна, чем было обусловлено создание факультета 30 лет назад? — Поиском своего абитуриента и ожидаемым ростом спроса на подготовку к поступлению в Вышку. Летом 1993 года на факультет бакалавриата и факультет магистратуры были зачислены первые студенты, и ФДП стал одним из первых факультетов Высшей школы экономики. Его предтечей были подготовительные курсы для абитуриентов магистратуры, открывшиеся еще весной 1993 года.

— Могли бы выделить основные этапы развития ФДП? — Первый этап — 1990-е годы. Его особенностью была подготовка абитуриентов прежде всего по экономике и праву — предметам, не входившим в обязательную школьную программу. К нам приходили очень мотивированные ребята, скучавшие в школе и готовые познавать новое, и мы давали им самые современные на тот момент знания. Экономику изучали по учебнику Самуэльсона, рассчитанному на студентов старших курсов, поскольку учебников для школьников не было. Второй этап — 2000-е годы. Он связан с постепенным переходом к ЕГЭ. Тестовый формат мы начали отрабатывать еще в 1998 году, создавали банки заданий и для вступительных экзаменов в Вышку, и для нашей олимпиады (позже она стала называться «Высшей пробой»), и в тот момент я даже не представляла себе, насколько масштабными будут изменения в системе поступления в вузы. Некоторые коллеги говорили, что из-за всеобщего ЕГЭ наш факультет умрет, но за несколько лет эксперимента по ЕГЭ мы только упрочили позиции. В 2002 году открыли интернет-школу (впервые в российском довузовском образовании), в 2005 году — клуб «Эрудит» для учеников 7–8-х классов, в 2006 году — первые лицейские классы в трех московских школах. Спрос на наши программы продолжал расти в том числе потому, что мы готовили к ЕГЭ лучше, чем другие. Третий этап можно отсчитывать с конца 2000-х годов, когда ЕГЭ стал обязательным. Основные форматы нашей работы к тому времени уже сформировались. И это не только подготовка по разным предметам, но и, например, образовательные путешествия. Со временем добавлялись новые. В 2010 году мы провели первую интеллектуальную игру IQ, в 2015 году начали работать с 5-ми и 6-ми классами, в 2020 году — с 4-ми, в 2022 году организовали первый турнир для младших школьников TESLA. С 2012 года число наших слушателей выросло в три раза, а за все 30 лет выпускниками факультета стали более 50 тыс. человек. Из тех, кто обучался по нашим программам в 11-м классе, в Вышку поступают 75–80%. — Довузовскую подготовку сегодня предлагают и школы, и вузы, и независимые центры. В чем отличия и преимущества ФДП? — Основное отличие в том, что мы готовим школьников не просто к поступлению в вуз, а к обучению в Высшей школе экономики. Есть немало примеров, когда студенты с высокими баллами ЕГЭ или победители олимпиад с трудом адаптируются в Вышке, плохо учатся вплоть до отчисления. Аббревиатуру ФДП можно расшифровать как «факультет добросовестных первокурсников», потому что наши слушатели еще в школьные годы понимают, как нужно учиться в нашем университете, и в дальнейшем, как правило, не сталкиваются с подобными проблемами. Мы организуем повторение и систематизацию материала школьных предметов на высоком уровне, учим работать с форматом независимого экзамена, притом что освоение содержания, безусловно, для нас первично. Ориентируемся на высокие результаты ЕГЭ, потому что с другими в Вышку не поступить. А если вы еще более амбициозны и хотите поступить по олимпиаде, то у нас есть предметы по всем профилям «Высшей пробы», в том числе тем, которые не представлены в массовой школе. А еще мы готовим к дополнительным вступительным испытаниям — ДВИ, которые нужно пройти при поступлении на образовательные программы факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ. Эта подготовка тоже пользуется спросом: только тех, кто поступает на «Дизайн», у нас около 500 человек на разных программах.

— А в чем заключается подготовка именно к обучению в НИУ ВШЭ? — Начнем с того, что наших слушателей обучают в основном преподаватели НИУ ВШЭ. Далеко не каждый университетский преподаватель способен работать со школьниками, но мы их находим, и они привносят на наш факультет университетскую культуру, даже если перед ними четвероклассники. На ФДП действуют те же принципы и правила организации учебного процесса, что и во всей Вышке: четыре модуля в году, промежуточный и итоговый контроль, рейтинги обучающихся, специально разработанные учебно-методические комплексы — рабочие тетради, контрольно-измерительные материалы. Все наши образовательные программы и учебные материалы утверждаются Учебно-методическим советом НИУ ВШЭ по довузовскому образованию, который возглавляет проректор Вячеслав Башев. Наши слушатели могут пользоваться университетской библиотекой наряду со студентами, мероприятия для них проводятся не только в здании у станции метро «Цветной бульвар», но и в других корпусах Вышки. Например, интеллектуальные игры и турниры проходят или в Центре культур НИУ ВШЭ, или в атриуме на Покровском бульваре. И дети ощущают себя частью университета, фотографируются вместе с родителями на фоне колонн атриума, знают гимн Вышки, знакомы с вороной — символом университета. Наши выпускники получают преференции при поступлении в НИУ ВШЭ. Чтобы участвовать в едином рейтинге, нужно взять в 11-м классе не менее двух предметов из состава вступительных испытаний. В этом году в рейтинге участвовали около 600 человек, из них более 400 получили преференции вплоть до 100-процентной скидки на оплату обучения. Это свидетельствует об огромном доверии к нашему факультету со стороны университета. Среди наших выпускников есть преподаватели Вышки, и некоторые из них работают на ФДП, приводят к нам своих детей. — Сейчас на ФДП занимаются ученики с 4-го класса. Не рано ли идти на довузовскую подготовку в начальной школе? — В свое время, создавая клуб «Эрудит», мы опасались работать даже с 7-м классом — казалось, что это совсем маленькие дети. Но для обучения таких детей и методы применяются другие. У них нет домашних заданий и контрольных работ, а проверка знаний проводится в форме интеллектуальной игры. В рамках клуба «Эрудит» действует дискуссионный клуб «Мудрая ворона», и это название придумали сами слушатели.

В программе для 4–7-х классов — «Занимательная математика» и «Финансовая грамотность», а дальше можно выбирать треки, связанные с расширением кругозора, творчеством, предпринимательством, IT. Мы даем возможность попробовать все, чтобы ребятам было легче найти свое призвание. Начинали с 7-го класса, а потом по просьбам родителей открыли 6-й, 5-й, а затем и 4-й. Я до сих пор не могу привыкнуть к четвероклассникам в наших аудиториях, но спрос на обучение есть, родители их охотно привозят к нам по субботам. А еще у нас есть профориентационный сервис, который помогает ребятам выбрать профессию и направление подготовки в Вышке практически в любом возрасте. — Кто поступает на ФДП? Есть ли критерии отбора, связанные с уровнем знаний, мотивацией, наличием способностей? — Критериев отбора нет, у нас может учиться каждый. Другой вопрос, что уровень знаний на входе мы, конечно же, замеряем вне зависимости от того, в каком классе человек учится. С учетом результатов тестирования определяем, какой объем материала в какие сроки должен быть усвоен, и начинаем постепенно двигаться по программе. К нам приходят разные дети. Есть очень сильные, за которыми тянутся остальные. А есть те, кому непросто дается учеба в школе, кто не находит общий язык с учителями, у кого есть проблемы с поведением. К таким слушателям мы тоже стараемся найти подход, и, по-моему, ни разу не было такого, чтобы в процессе обучения на ФДП ребенок не изменился. Нам важно, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома, чтобы их воспитывала среда Вышки. Мы на факультете действительно не только учим, но и воспитываем. Наши образовательные поездки по стране — это воспитание любви к родному краю, формирование гражданской идентичности, чувства патриотизма. Более чем за 15 лет мы побывали в разных странах и городах, ездили на Байкал, на родину Пушкина, на родину Лермонтова.

В каникулы проводим летние школы, которые открыты для всех, а не только для слушателей ФДП. Направления самые разные, и акцент сделан на профориентацию. Ребята знакомятся с новыми областями знания, пробуют себя в них, посещают самые разные организации, где можно работать по выбранной специальности, — мы были, например, в крупных банках, в «Яндексе», «Авито», VK. — Сколько человек работают на факультете, если не считать профессорско-преподавательский состав? — За образовательный процесс отвечают 12 человек — сотрудники учебного офиса, и это фактически все наши сотрудники. Многие другие процессы, как, например, заключение договоров, централизованы. — Вы возглавляете ФДП более 25 лет. Рекордный показатель для декана в Высшей школе экономики. В чем секрет? — Меня окружают интересные люди, мне интересна эта работа, и передо мной стоят интересные задачи. Мне повезло: меня всегда поддерживали и коллеги, и непосредственное руководство. Все эти годы факультет успешно решает возникающие задачи и с содержательной, и с финансовой точки зрения. За последние 25 лет доход факультета вырос в 25 раз. — Каковы планы на будущее? Собираетесь ли открывать программы для 3-го класса? — Скорее всего, нет. Зато в этом году мы открываем новую программу совместно со Школой дизайна: онлайн-школу УНИК+, в основном для учеников 5–8-х классов, но будут и отдельные курсы для младших школьников. А в следующем году планируется набор на подготовительное отделение бакалавриата. Вышка вошла в число вузов, где открываются такие отделения с государственным финансированием. Высшая школа экономики всегда занимала особое место среди российских вузов, и эту особость она должна сохранить в том числе за счет подготовки своего абитуриента. Это интеллигентный, воспитанный, всесторонне развитый молодой человек, на высоком уровне освоивший школьную программу и мотивированный к получению высшего образования именно в нашем университете.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/edu/963056415.html

MIL OSI