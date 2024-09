Открыт приём заявок на Акселератор «Технологии здоровой жизни 2.0»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления открылась Акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив «Технологии здоровой жизни 2.0»

Программа реализуется при финансовой поддержке АНО «Платформа национальной технологической инициативы».

На открытии Акселератора со вступительной речью выступили: врио ректора ГУУ Виталий Лапшенков и руководитель Акселерационной программы Екатерина Халимон.

Они отметили важность развития в ГУУ предпринимательского трека проектной деятельности, рассказали об истории Акселерационных программ технологического предпринимательства в ГУУ и об особенностях, расписании и возможностях для участников акселератора.

С презентациями о компаниях выступили руководители организаций-партнёров Акселератора: генеральный директор ООО «ТЕН Групп» Юрий Бочаров и генеральный директор ООО «Платформа Эвеон», директор Стартап-студии «Скорость отрыва» Владимир Полковников.

Они детально рассказали о запросах на инновации для участников проектных команд, о возможностях взаимодействия с участниками в рамках экспертных сессий и о реализованных крупных проектах.

В завершении выступил выпускник Акселерационных программ 2022 и 2023 годов Игорь Елистратов, который рассказал учащимся о перспективах взаимодействия с крупными инвестиционными компаниями по дальнейшей реализации стартапов и выпуску товаров в серийное производство.

Цель программы – формирование инновационных продуктов в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие РФ».

Направления акселератора «Технологии здоровой жизни 2.0»:

– Технологии комфортной и безопасной жизнедеятельности человека;

– Технологии работы с данными;

– Ресурсосберегающие системы, бережливые технологии.

Данные тематические направления Акселератора соответствуют направлениям рынков НТИ: HealthNet, HomeNet.

В программе Акселератора предусмотрено 26 мероприятий, которые пройдут в очном и онлайн форматах с участием представителей организаций-партнеров.

Ссылка на Акселератор в системе Projects: https://pt.2035.university/accelerator/586

Ссылка на расписание всех мероприятий Акселератора: https://leader-id.ru/events/517111

