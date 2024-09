Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

15 сентября группа российских специалистов, успешно завершивших обучение по Президентской программе, прибыла в Турецкую Республику в г. Анкару для прохождения зарубежной стажировки по направлениям «Экономическая кооперация в промышленности» и «Общая экономическая кооперация и торговля».

35 представителей российского бизнеса из 18 регионов Российской Федерации в течение недели будут проходить интенсивную стажировку в крупнейших компаниях Анкары, Стамбула и Коджаэли.

В первый день пребывания рабочая группа Государственного университета управления провела организационную встречу, где познакомила бизнес-делегацию с программой стажировки и обсудила особенности представления российских компаний на встречах с турецкими бизнесменами с целью установления деловых контактов. Отдельное внимание было уделено навыкам межкультурной коммуникации и специфике ведения переговоров с потенциальными партнерами на B2B и индивидуальных встречах.

Далее, в рамках деловой программы стажировки российских специалистов в Анкаре состоялась встреча с руководителем Русского дома в Анкаре Александром Сотниченко. Спикер представил показатели ряда важных сфер торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув, что Турция входит в число основных внешнеэкономических партнёров России, а также рассказал о специфике ведения бизнеса в Турецкой Республике. Не остались без внимания и некоторые существующие проблемы, с которыми сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности, в частности сложности, касающиеся международных платежей. Помимо вопросов российско-турецкой кооперации, руководитель Русского дома в Анкаре представил положительную динамику роста интереса к русскому языку и культуре среди турецких граждан. Количество кафедр русского языка в вузах Турции составляет более 18. Также увеличивается количество студентов, выезжающих на обучение в российские вузы по квотам Правительства Российской Федерации. В завершении своего выступления Александр Сотниченко выразил уверенность, что, несмотря на существующие трудности, представители бизнеса продолжат эффективно и плодотворно развивать торгово-экономическое сотрудничество на благо интересов России и Турции.

После завершения блока «вопрос-ответ» состоялись B2B встречи, на которые были приглашены представители более 40 турецких компаний. Столь насыщенный и эффективный старт программы зарядил участников на не менее плодотворную и интенсивную работу в последующие дни стажировки.

Напомним, что программу зарубежной стажировки для выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров проводит Государственный университет управления по заказу ФБУ «Федеральный ресурсный центр».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI