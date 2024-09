Марат Хуснуллин принял участие в симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин принял участие в II Международном научно-практическом симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития», который проходит с 16 по 20 сентября 2024 года на базе Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ).

В рамках симпозиума прошло заседание попечительского совета НИУ МГСУ под председательством Марата Хуснуллина. Также в нём приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.

Ключевыми темами заседания стали промежуточные результаты работы университета и постановка целей на будущее. Также участники обсудили ход реализации проекта по созданию кампуса мирового уровня на базе МГСУ. В рамках первого этапа реализации данного проекта будут построены три блока образовательно-научного кластера, физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена, студенческое общежитие на 960 мест. Площадь новых объектов составит более 172 тыс. кв. м, объекты площадью более 10 тыс. кв. м будут реконструированы.

«Фундаментом для достижения масштабных целей, поставленных перед стройкомплексом России, и дальнейшего роста отрасли являются именно квалифицированные кадры. Поэтому перед университетом как одним из лидеров по подготовке специалистов строительной отрасли стоит большая задача по формированию кадрового потенциала. Сегодня мы активно развиваем научно-техническую и образовательную инфраструктуру МГСУ. В целом наша общая цель – чтобы МГСУ был центром стратегического развития науки и образования в области строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства, федеральным центром компетенций, объединяющим исследования, испытания, проектирование и экспертно-аналитическую деятельность в строительной отрасли. Как показывают результаты последних лет, команда университета работает именно в этом направлении. Прошу коллег из Минстроя, Минобрнауки совместно с МГСУ подготовить программу повышения производительности труда в строительстве более чем на 22% до 2030 года и сделать прогноз до 2036 года. Это должно стать основой нашей будущей работы. Для того чтобы отрасль развивалась, необходимо кардинально пересмотреть технологии в строительстве и принять стратегические решения на ближайшие 12 лет», – сказал Марат Хуснуллин.

Также вице-премьер принял участие в пленарной сессии «Строительная отрасль: перспективы и ограничения».

«За последние годы строительная отрасль развивается высокими темпами, с 2019 года объём работ вырос на 35%. Все результаты стали возможными благодаря системной поддержке Президента, постоянному личному участию Председателя Правительства, работе федеральных и региональных команд. Это также стало возможным благодаря людям, которые выполняют эту работу своими руками, – это инженеры, проектировщики, строители, архитекторы. Все, кто задействован на местах, на стройплощадках. Сегодня в строительной отрасли занято вместе со смежными отраслями почти 12 миллионов человек. Сейчас мы плотно занимаемся формированием и подготовкой к утверждению национального проекта “Инфраструктура для жизни„, основная цель которого – создание инфраструктуры принципиально нового качества, без которой невозможны комфортные условия для жизни наших граждан и повышение их благосостояния. Безусловно, реализация такого масштабного комплексного нацпроекта невозможна без квалифицированных кадров. Уверен, что все, даже самые масштабные, задачи, которые перед нами стоят, общими усилиями мы обязательно выполним», – отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что задача по развитию квалифицированных кадров в стройотрасли требует системного подхода. Для этого используются различные программы, которые нацелены на повышение престижности и востребованности профессий, связанных со строительством и ЖКХ, ускоренное вовлечение обучающихся в производственные процессы, а также повышение квалификации работающих специалистов.

Кроме этого, в рамках симпозиума зампред Правительства осмотрел выставку модульных конструкций и префаб-технологий «Модуль Экспо», где представлены инновационные технологии, методы скоростного строительства и применения модульных конструкций, а также выставку учебных центров Минстроя России: стенды Международного конгресса молодых архитекторов и дизайнеров, учебного центра ФАУ «РосКапСтрой» и форума «Молодой специалист – строитель будущего».

