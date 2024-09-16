ГУУ принял в гостях 28 вузов-участников Фестиваля студенческого спорта «Старт»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
14 сентября 2024 года на площадке Государственного университета управления прошёл Фестиваль студенческого спорта «Старт».
«Старт» — это ежегодное спортивное и образовательное мероприятие, включающее в себя флешмоб, лекции, битву болельщиков, развлекательную программу и соревнования по шести дисциплинам: футбол, волейбол, баскетбол, лазертаг, киберспорт и спортивное программирование.
Дополнительно в качестве развлечения спортсмены и болельщики могли поиграть в настольный теннис и футбол, оседлать механического бычка на родео, отработать удар на силомере, побороться в мягких костюмах сумоистов, пострелять из лука и сделать классные луки при помощи фотостойки.
На торжественной церемонии открытия фестиваля с приветственным словом по видеосвязи выступила заместитель министра науки и высшего образования России, председатель оргкомитета фестиваля Ольга Петрова.
«Спорт помогает нам не только находиться в хорошем физическом состоянии, но и постоянно быть в отличном жизненном тонусе. Спасибо ГУУ и «Синергии» за то, что делают студенческий спорт ещё интереснее и конкурентоспособнее. Я вижу массу предпосылок для того, чтобы мы продолжали традицию проведения ежегодного фестиваля «Старт» и постараемся сделать его ещё более масштабным», – сказала Ольга Петрова.
Также на открытии присутствовал проректор по молодёжной политике Университета «Синергия» Роман Султанов, который рад был видеть вокруг «заряженные глаза», выразил надежду на удачные соревнования и пригласил всех на вечернюю развлекательную программу.
Исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов России Сергей Крюков отметил чудесную погоду и пожелал спортсменам зарядиться энергией. Он также отметил, что спорт помогает не только поддерживать здоровье, но и заводить друзей.
Первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» Роман Ольховский выразил признательность организаторам и отметил ГУУ как серьёзный вуз с хорошей спортивной историей. Высокий гость также поблагодарил руководителей всех участвующих в соревнованиях вузов за то, что они дают своим студентам такую замечательную возможность заняться спортом.
После гимна России и флешмоба вместе с чирлидершами был проведён парад участников. Парад принимали известные спортсмены: боец ММА, экс-чемпион АСА Виталий Слипенко; пловец, серебряный призёр Олимпиады в Токио Александр Красных; чемпионка Европы по ММА Виктория Дудакова; старший тренер сборной России по ММА Гасанали Гасаналиев и другие.
В соревнованиях приняли участие команды из 28 университетов России: ГУУ, «Синергия», МГАФК, РЭУ им. Плеханова, РГУ им. Косыгина, МГТУ им. Баумана, РГСУ, РАНХиГС, РГГУ, МФЮА, РосБиоТех, а также Южно-Уральский государственный университет и другие.
Итоги соревнований:
Футбол
1 место: Университет «Синергия»;
2 место: Российский государственный университет туризма и сервиса;
3 место: Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина.
Лучший игрок турнира: Тоджибоев Джонибек (студент Университета «Синергия»).
Волейбол
1 место: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;
2 место: Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина;
3 место: Университет «Синергия».
Лучший игрок турнира: Щедрина Александра (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана).
Баскетбол (девушки)
1 место: Государственный университет управления;
2 место: Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина;
3 место: Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина.
Лучший игрок турнира: Архипова Алена (Государственный университет управления).
Баскетбол (юноши)
1 место: Университет «Синергия»;
2 место: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина;
3 место: Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (2 команда).
Лучший игрок турнира: Глухов Егор (Университет «Синергия»).
Лазертаг
1 место: Московский архитектурный институт;
2 место: Московская государственная академия физической культуры;
3 место: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова.
Лучший игрок турнира: Кучерявенко Екатерина (Московский архитектурный институт).
Киберспорт (CS2)
1 место: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина;
2 место: Государственный университет управления;
3 место: Университет «Синергия».
Лучший игрок турнира: Князев Иван (Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина).
Киберспорт (Tekken 8)
1 место: Дружинина Полина (Государственный университет управления);
2 место: Юрченко Максим (Государственный университет управления);
3 место: Игралиев Фёдор (Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева).
Киберспорт (FIFA 24)
1 место: Левин Юрий (Московский государственный строительный университет);
2 место: Авербух Мартин (Российская академия народного хозяйства и государственной службы);
3 место: Кучин Алексей (Государственный университет управления).
Фиджитал (Just Dance)
1 место: Пирязев Никита (Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева);
2 место: Кондрашова Наталья (Московская государственная академия физической культуры);
3 место: Зейнал-Заде Сабина (Московский государственный лингвистический университет).
Спортивное программирование
1 место: Одинцовский филиал МГИМО;
2 место: Университет «Синергия»;
3 место: Университет «Синергия».
Общий медальный зачёт
1 место: Университет «Синергия», 6 медалей (2 первых места, 1 второе место, 3 третьих места);
2 место: Государственный университет управления, 5 медалей (2 первых места, 2 вторых места, 1 третье место);
3 место: Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, 3 медали (1 второе место, 2 третьих места).
По итогам всех соревнования переходящий Суперкубок достался Университету «Синергия».
Благодарим наших спортсменов за достойную борьбу и надеемся на абсолютную победу в следующем году.
После награждения победителей и торжественной церемонии закрытия фестиваля перед его участниками выступили Тима Акимова и рок-группа PALC. Закрывал развлекательную программу тёплый вечерний DJ-сет.
Ведущим утренней и вечерней программы выступил руководитель проекта КВН в «Синергии», редактор официальной лиги КВН «Молодёжь Москвы» и университетской лиги ГУУ Никита Иванов.
Организаторы мероприятия: Университет «Синергия» и Гранты первых. Основные партнёры: Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство спорта РФ, Государственный университет управления и другие.
Все фотографии фестиваля в специальном альбоме в сообществе ГУУ «ВКонтакте».
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ГУУ принял в гостях 28 вузов-участников Фестиваля студенческого спорта «Старт»