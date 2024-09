В Политехе открылся Летний университет РАФУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 сентября Политехнический университет посетила представительная делегация Национального центра искусственного интеллекта и робототехники при министерстве высшего образования и научных исследований Республики Мали во главе с Усманом Гуиндо. Он технический советник, ответственный за административные и институциональные вопросы.

В этом году 19 российских вузов-участников Российско-Африканского сетевого университета (РАФУ) проводят программы Летнего университета РАФУ для повышения квалификации более 270 африканских граждан. С 16 по 22 сентября представители Национального центра пройдут стажировку по шести учебным модулям.

Делегацию встретили проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев, секретарь Президиума РАФУ, заместитель начальника Управления международного сотрудничества СПбПУ Алла Мазина и Почётный консул Мали в Санкт-Петербурге, доцент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ Исса Того.

Сегодня мы стоим на пороге новых возможностей в области искусственного интеллекта и передовых технологий. Наша основная задача — подготовка высококвалифицированных кадров, способных внести значимый вклад в развитие науки и технологий. Важно помнить, что основой всего является глубокое понимание высшей математики, которое формирует прочный фундамент для будущих достижений. Мы гордимся тем, что в нашем университете сохраняются сильные математические школы, которые стали источником талантливых инженеров и учёных, работающих по всему миру. Наша команда готова открывать двери для стажировок и сотрудничества с молодыми учёными, чтобы вместе двигаться вперёд , — приветствовал гостей Дмитрий Арсеньев.

Господин Усман Гуиндо поблагодарил за приём и представил профессора Согоба Жаклин Конатэ, руководителя «Национального центра искусственного интеллекта и робототехники».

Мы рады возможности посетить Политехнический университет, один из ведущих инженерных вузов России. Такое сотрудничество имеет для Африки особое значение и продолжается уже на протяжении десятилетий. Множество поколений ученых и исследователей получили российское образование, которое стало основой их успеха. Сегодня мы стремимся перенять этот опыт, подготовить квалифицированные кадры преподавателей, способных внести вклад в развитие науки и технологий в Республике Мали. Взаимодействие с Политехом открывает новые возможности для нас. Это стажировки, совместные проекты, академическая мобильность. И мы уверены, что вместе сможем достичь значительных результатов , — отметил господин Усман Гуиндо.

