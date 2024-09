В ГУУ завершился семинар для сотрудников и руководителей РУМЦ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления прошел заключительный день выездного семинара по супервизии и обучению руководителей и сотрудников сети Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ).

Советник при ректорате ГУУ, курирующий работу РУМЦ ГУУ Сергей Чуев подчеркнул важность деятельности ресурсных центров.

«Развитие инклюзивного образования в высших учебных заведениях является важной составляющей в обеспечении равных возможностей особенно в период проведения СВО и поступления в университеты ветеранов боевых действий. Университеты должны быть готовы к работе со студентами с особенностями развития здоровья разных нозологий, и РУМЦ оказывают им в этом значительное содействие: реализуют программы повышения квалификации педагогического состава, оказывают ресурсную помощь в виде работы центров коллективного пользования и являются важной площадкой для обмена лучшими практиками в развитии доступного высшего образования», — отметил Сергей Владимирович.

Участники разделились на 6 команд и в течение дня разрабатывали проекты развития инклюзивного высшего образования, а также отдельных треков развития федеральной сети РУМЦ.

После разработки предложений для собравшихся была проведена экскурсия в Научную библиотеку ГУУ, где их познакомили с современными пространствами библиотеки, которые пользуются популярностью у студентов.

В завершении дня прошла защита и обсуждение проектов, разработанных командами, закрытие семинара и совместная фотосессия.

«Семинар-тренинг для директоров и сотрудников РУМЦ на всероссийском уровне прошел впервые. Уверена, что наша совместная работа позволит сплотить команду и создать действенную систему обеспечения доступности образования и работы с предоставим на базе университетов. Обмен лучшими практики на базе ГУУ позволил подготовить предложения по изменению государственных заданий учебных заведений на новый учебный год и произвести корректировки плана работы на следующий период времени», — заключила директор РУМЦ ГУУ Елена Митрофанова

Активное участие в проведении обоих дней форума принимали начальник отдела реализации профессиональных возможностей молодежи Минобрнауки Кристина Зимина, руководитель Проектного офиса РУМЦ Минобрнауки России Альбина Бикбулатова и руководитель координационного центра инклюзивного высшего образования и реализации профессиональных возможностей молодежи ГУУ Марьяна Соколова.

Напомним, что на базе Государственного университета управления создан и успешно работает с 2017 года ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. который является куратором вузов-партнёров 4 регионов: Москва, Московская область, Орловская область и Смоленская область.

