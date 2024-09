15.09.2024 Primer Ministro: Ponawiam apel o natychmiastowe wykonywanie wezwań służb o ewakuacji

– mówił Donald Tusk. W walkę z żywiołem zaangażowane są m.in. władze państwowe, samorządowcy, strażacy, żołnierze i policjanci. Zmobilizowane zostały również śmigłowce, w tym helikopter Black Hawk ze zdolnościami ratowniczymi, który dotarł już do Wrocławia. Niestety, powódź w powiecie kłodzkim przyniosła pierwszy przypadek śmiertelny. Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział w ciągu dnia kolejne odprawy sztabu kryzysowego. Zaapelował też o śledzenie komunikatów i alertów służb.

Będziemy działać wszędzie tam, gdzie pojawi się potrzeba uzupełnienia strażaków czy policjantów […]. Ludzie są zmęczeni, co zrozumiałe

Na zalanych obszarach występują przerwy w dostawach prądu, a szybkie naprawy są tam obecnie niemożliwe. W miejscach, gdzie warunki na to pozwalają, strażacy organizują agregaty prądotwórcze, aby zapewnić tymczasowe zasilanie.

Niestety w wielu miejscach powtarzają się sytuacje, gdzie niektórzy mieszkańcy lekceważą stopień zagrożenia i odmawiają ewakuacji […]. W imieniu wszystkich służb, przypominam, żeby natychmiast wykonywać to wezwanie […]. Pamiętajcie, jeśli odmawiacie ewakuacji, stwarzacie poważne niebezpieczeństwo oraz problem nie tylko sobie, ale także służbom ratunkowym, bo to utrudnia ich ogólne działanie

Kolejny dzień intensywnych opadów deszczu powoduje powodzie i podtopienia w południowo-zachodniej Polsce. Szef rządu ponowił apel o natychmiastowe wykonywanie wezwań dotyczących ewakuacji. Trwa walka z żywiołem