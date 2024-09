15.09.2024 Ministro Radosław Sikorski z wizytą w Ucrania

Material La 20ª Reunión Anual de la Estrategia Europea de Yalta (YES)

Szef polskiej dyplomacji przed wizytą w Kijowie odwiedził Lwów, gdzie wraz z merem miasta Andrijem Sadowym odwiedził miejsca Historycznego centrum miasta zniszczone przez rosyjskie pociski balistyczne. Szef dyplomacji oddał hołd ofiarom i podtrzymał zapowiedź ze strony polskiego rządu odbudowy jednej ze zniszczonych kamienic. Ministro Radosław Sikorski zaapelował o szerszą pomoc Zachodu, szczególnie uzbrojenia służącego obronie przestrzeni powietrznej. Podczas pobytu w Kijowie Ministro Sikorski spotkał się z prezydentem Wołodymirem Zełeńskim, ministrem obrony narodowej Ukrainy Rustem Umerowem, ministrem spraw zagranicznych Litwy Gabrieliusem Landsbergisem, liderem ukraińskiej opozycji Petrem Poroszenko, metropolitą kijowskim Epifaniuszem oraz wziął udział w Konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES). Głównym tematem rozmowy szefa polskiej dyplomacji z ministrem obrony narodowej Ukrainy Rustem Umerowem była kwestia transferów militarnych pomiędzy Polską, a Ukrainą. Po rozmowie z Andrijem Sybihą powtórzył swój niedawny apel o zniesienie ograniczeń przez państwa Zachodu, dotyczących użycia broni dalekiego zasięgu wobec Rosji. Przestrzegł, że działania Rosji mogą świadczyć o ponownej próbie zamknięcia szlaków handlowych na Morzu Czarnym dla ukraińskiego zboża. Szef MSZ podkreślił, że w rozmowie poruszył kwestie Historyczne w relacjach między Polską i Ukrainą, także te które dotyczą prawdy na temat Zbrodni Wołyńskich. Ministro zaznaczył, że pojednanie między narodami jest jednym z warunków wejścia Ukrainy do Zjednoczonej Europy, a sprawa ekshumacji i pochòwku 100 tysięcy ofiar nie jest kwestią polityczną – tylko cywilizacyjną.

Ministro Radosław Sikorski z wizytą w Ucrania15.09.2024 Ministro zakończył trzydniową wizytę w Ucrania, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymirem Zełeńskim, Olhą Stefaniszyną, wicepremier do spraw integracji z Unią Europejską i NATO, ministro sprawiedliwości Ukrainy oraz z ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą.