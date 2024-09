Татьяна Голикова поздравила Роспотребнадзор с 102-летием

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 102-й годовщиной со дня основания Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Более ста лет Роспотребнадзор стоит на страже здоровья и благополучия граждан нашей страны, являясь крепким щитом, который надёжно защищает нас от инфекционных заболеваний и возникающих угроз.

С момента своего основания институты Роспотребнадзора непрерывно ведут научно-исследовательскую деятельность и активно разрабатывают новые подходы к профилактике и лечению заболеваний. Вы не прекращаете взаимодействие с другими странами, активно участвуете в международных проектах и инициативах, обмениваетесь опытом с коллегами из других государств, стремясь обеспечить максимальный уровень санитарной безопасности нашей страны. Вы инициируете и развиваете совместные исследования и программы по борьбе с инфекционными заболеваниями, которые направлены не только на решение текущих проблем, но и на создание устойчивой основы для будущего здоровья общества.

За последние несколько лет мы добились немалых успехов в области эпидемиологической безопасности, и это ваша заслуга.

За каждым успешным шагом Роспотребнадзора стоит большая команда неравнодушных и компетентных профессионалов: врачей, эпидемиологов, санитарных инспекторов, лаборантов и других специалистов. Каждый из вас вносит свой вклад в общее дело, и именно это делает вашу службу такой сильной и значимой. Ваш усердный труд неоценим в таком важном деле, как сохранение здоровья и благополучия наших граждан.

Отдельно мне хочется отметить заслуги ветеранов Роспотребнадзора, которые стояли у истоков становления службы и передавали свои знания и опыт новым поколениям. Ваши достижения стали основой для дальнейшего развития санитарно-эпидемиологического контроля и примером для новых поколений учёных и специалистов.

Примите мою искреннюю благодарность за ваш многолетний труд и восхищение вашей самоотверженностью, отвагой, милосердием и высочайшим профессионализмом, которые помогают сохранять бесценные человеческие жизни. Сердечно поздравляю вас и желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов, новых открытий и новых побед.

