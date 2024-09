Поздравление Дениса Мантурова Росстандарта с 99-летием

Source: MIL-OSI Russian Language News

99 лет назад постановлением Совета народных комиссаров СССР был создан общесоюзный орган в области стандартизации – Госстандарт. Введение государственного управления стандартизацией в стране послужило началом систематической работы во всех отраслях народного хозяйства.

Сегодня стандартизация – это эффективный инструмент поддержки и развития промышленности. В результате постоянного совершенствования деятельности по стандартизации показатели её эффективности растут. В сфере государственных первичных эталонов Российская Федерация обрела полную импортонезависимость, является одним из мировых лидеров в области метрологии и полноправным участником международной деятельности в сфере стандартизации.

Росстандарт сегодня – это более 16 тысяч сотрудников по всей стране, ежедневный труд которых помогает достичь высоких результатов. На протяжении своей истории ведомство последовательно отстаивает права потребителей на качественные и безопасные товары и услуги.

На пороге столетия желаю коллективу и руководству Росстандарта, всем специалистам, задействованным в области стандартизации и метрологии, успехов в их важной и нужной стране работе!

