Дмитрий Чернышенко: В Смоленской области создаются необходимые условия для получения качественного образования

В ходе рабочей поездки в Смоленскую область Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Василием Анохиным посетили Новодугинский и Сычёвский районы, где ознакомились с реализацией масштабных образовательных и социокультурных проектов.

В частности, вице-премьер и губернатор побывали в смоленском областном образовательном комплексе «Технологический колледж – лицей-интернат „Феникс“» – проект частно-государственного партнёрства, инициатором и попечителем которого является Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин.

В структуру учреждения входит технологический колледж, 2 детских сада, 3 общеобразовательных школы и круглогодичный детский лагерь. Там также реализуются более 30 программ дополнительного образования по спортивному, художественному, музыкальному, туристическому, цифровому направлениям.

«Президент Владимир Путин обозначил национальную цель – „Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности“. Мы видим, что в Смоленской области создаются условия для получения качественного образования – одной из основ, необходимых для достижения поставленной наццели. Одним из важнейших социально значимых проектов региона является „Технологический колледж – лицей-интернат „Феникс““. Благодаря работе этого учреждения дети из социально незащищённых, многодетных, малообеспеченных семей, дети участников СВО могут разносторонне развиваться и получать образование в современных качественных условиях. Такие проекты позволяют не только позаботиться о ребятах, которым особенно нужна поддержка, но и способствуют развитию населённых пунктов региона, в том числе через восстановление исторических и культурных зданий для учащихся», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Заместитель Председателя Правительства России совместно с губернатором Смоленской области оценил инфраструктуру учреждения. Так, например, в комплексе «Феникс» работают бассейны, крытые ледовые арены, стадионы, тренажёрные залы, дома культуры, летние амфитеатры, круглогодичные теплицы и многое другое. Для сотрудников комплекса построено служебное жильё.

«При поддержке Вячеслава Викторовича Володина, который является попечителем этих благотворительных проектов, мы не только возвращаем к жизни уникальные памятники нашей отечественной истории и культуры, но главное – создаём условия для получения смоленскими детьми и молодёжью качественного и востребованного образования», – подчеркнул губернатор Василий Анохин.

В селе Высокое уже завершена реставрация исторического здания Конного завода, в котором будет размещено общежитие для студентов. В настоящее время ведётся строительство нового здания интерната на 40 мест и реставрация других зданий усадьбы.

В деревне Дугино строится учебный корпус, где планируется реализация программ среднего профессионального образования по специальности «поварское и кондитерское дело».

«Создавая образовательный кластер для подготовки специалистов сельского хозяйства, мы вносим весомый вклад в решение проблемы обеспечения регионального агропрома квалифицированными кадрами», – добавил Василий Анохин.

Дмитрий Чернышенко также ознакомился с работой центра восстановления здоровья и реабилитации – санатория «Дугино». Санаторий оборудован по последнему слову медицинской техники и использует новейшие практики оздоровления.

Визит вице-премьера завершился посещением Караваевского поселения, где по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возведён Свято-Владимирский мужской монастырь. Это место, хранящее духовное наследие, несомненно способствует развитию туристического потенциала Смоленской области. Сейчас здесь создаётся уникальный музейно-мемориальный комплекс «Место силы – исток Днепра», который уже привлекает множество паломников, любителей истории и культуры.

